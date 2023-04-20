Майбутнє України - це членство в НАТО і ми зробимо це можливим – Столтенберг

Він додав, що Україна повинна "взяти гору" у війні з росією та зберегти державну незалежність і суверенітет.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що майбутнє України - це членство в Альянсі, але зараз треба надавати військову підтримку.

Про це повідомляє НАТО Єнса Столтенберга в Києві під час прес-конференції, пише Укрінформ.

Зокрема, він очікує, що союзники знову зобов'яжуться надавати Україні суттєву воєнну підтримку, аби допомогти їй перемогти у війні і залишитись незалежною і суверенною державою.

"Я також очікую, що союзники НАТО на саміті у Вільнюсі, у присутності президента Зеленського, узгодять сильніше зміцнення пакета НАТО для України з ще більшою підтримкою", - наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що також Україна по праву має знайти місце в Євроатлантичній родині.

"Місце України по праву в НАТО і ми допоможемо, з нашою підтримкою ми зробимо це можливим. Сьогодні ми обговорили річну ініціативну підтримку. Це допоможе вам перейти від обладнання і доктрини радянських часів до стандартів НАТО. Забезпечити повну оперативну сумісність з Альянсом", - заявив Столтенберг.

За його словами, це є свідченням "довгострокової відданості НАТО Україні".

"НАТО стоїть з вами сьогодні, завтра і буде стояти так довго, як буде потрібно", - зазначив Столтенберг.

Водночас він підкреслив - коли завершиться ця війна в НАТО не знають.

"Але ми знаємо, що російська агресія це токсична система, яка має бути зупинена. ми домовилися і погодилися з тим, що важливий сталий мир і я всіляко вітаю "формулу миру" Володимира Зеленського. І ми будемо продовжувати зміцнювати українські Збройні сили, мусимо забезпечити потужніші можливості української безпеки", - додав Столтенберг.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буда в Альянсі, адже це є гарантією її безпеки.

"Ми будемо в Альянсі, ми вважаємо, що це і є гарантія безпеки для України. А пакет гарантій на цьому шляху, поки ми не в Альянсі ми б хотіли затвердити у Вільнюсі, якщо буде така можливість", - сказав глава держави на спільній прес-конференції зі Столтенбергом.

Нагадаємо, сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом до столиці України.