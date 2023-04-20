Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Майбутнє України - це членство в НАТО і ми зробимо це можливим – Столтенберг

20 квітня 2023, 15:21
Майбутнє України - це членство в НАТО і ми зробимо це можливим – Столтенберг
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Він додав, що Україна повинна "взяти гору" у війні з росією та зберегти державну незалежність і суверенітет.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що майбутнє України - це членство в Альянсі, але зараз треба надавати військову підтримку.

Про це повідомляє  НАТО Єнса Столтенберга в Києві під час прес-конференції, пише Укрінформ.

Зокрема, він очікує, що союзники знову зобов'яжуться надавати Україні суттєву воєнну підтримку, аби допомогти їй перемогти у війні і залишитись незалежною і суверенною державою.

"Я також очікую, що союзники НАТО на саміті у Вільнюсі, у присутності президента Зеленського, узгодять сильніше зміцнення пакета НАТО для України з ще більшою підтримкою", - наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що також Україна по праву має знайти місце в Євроатлантичній родині.

"Місце України по праву в НАТО і ми допоможемо, з нашою підтримкою ми зробимо це можливим. Сьогодні ми обговорили річну ініціативну підтримку. Це допоможе вам перейти від обладнання і доктрини радянських часів до стандартів НАТО. Забезпечити повну оперативну сумісність з Альянсом", - заявив Столтенберг.

За його словами, це є свідченням "довгострокової відданості НАТО Україні".

"НАТО стоїть з вами сьогодні, завтра і буде стояти так довго, як буде потрібно", - зазначив Столтенберг.

Водночас він підкреслив - коли завершиться ця війна в НАТО не знають.

"Але ми знаємо, що російська агресія це токсична система, яка має бути зупинена. ми домовилися і погодилися з тим, що важливий сталий мир і я всіляко вітаю "формулу миру" Володимира Зеленського. І ми будемо продовжувати зміцнювати українські Збройні сили, мусимо забезпечити потужніші можливості української безпеки", - додав Столтенберг.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буда в Альянсі, адже це є гарантією її безпеки.

"Ми будемо в Альянсі, ми вважаємо, що це і є гарантія безпеки для України. А пакет гарантій на цьому шляху, поки ми не в Альянсі ми б хотіли затвердити у Вільнюсі, якщо буде така можливість", - сказав глава держави на спільній прес-конференції зі Столтенбергом.

Нагадаємо, сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом до столиці України.

СтолтенбергНАТОвійна

Останні матеріали

кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Політика
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 17:16
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Політика
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 13:04
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Політика
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 10:04
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Технології
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 17:06
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Політика
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 15:24
Макрон танцює під китайську дудку. Втім, музика грала недовго – Ніколя Тензер
Політика
Макрон танцює під китайську дудку. Втім, музика грала недовго – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 13:13
Україна повинна відібрати Крим у росії. А Захід має дати Україні достатньо зброї – Wall Street Journal
Політика
Україна повинна відібрати Крим у росії. А Захід має дати Україні достатньо зброї – Wall Street Journal
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 10:03
Водка, Шольц і
Бізнес & Фінанси
Водка, Шольц і "Газпром". Як молоді лобісти святкували успішний бізнес з росією і будували газову залежність – розслідування Correctiv
Переклад iPress – 18 квітня 2023, 16:13
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється