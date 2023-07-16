Майбутнє України - в НАТО. Це не підлягає обговоренню – Білий дім

Салліван додав, що водночас США мають намір забезпечити Україні необхідну підтримку протягом усього часу, який знадобиться для цього.

Майбутнє України - у Північноатлантичному оборонному альянсі і це не підлягає обговоренню.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє CBS News.

"Нині, поки ми говоримо, українці сміливо і мужньо наступають на російські рубежі на півдні та на сході. Вони завдають величезної шкоди російським військам", - заявив він.

Салліван підкреслив, що Захід прагне продовжувати посилювати санкції, послаблюючи оборонно-промислову базу росії, послаблюючи її здатність виробляти передові технології.

"Ми продовжуватимемо чинити економічний тиск на росію, а українці продовжуватимуть чинити на неї військовий тиск. Тому я думаю, що зрештою, якщо росія вирішить продовжувати брати участь у цій війні, це коштуватиме їй дуже дорого. А Україна продовжуватиме досягати успіхів на полі бою", - заявив він.

Салліван додав, що водночас США мають намір забезпечити Україні необхідну підтримку протягом усього часу, який знадобиться для цього.

"І це послання, яке прозвучало на саміті НАТО. І, нарешті, так, ми дуже просто сказали в НАТО, що майбутнє України - в НАТО. Ми це мали на увазі. Це не підлягає обговоренню. Це те, що тепер зобов'язалися робити всі 31 союзник", - наголосив він.

Протягом двох днів з 11 по 12 липня у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала саме Україна. Країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України.

Мова йде про:

багаторічній програмі допомоги Україні;

створення органу Рада Україна - НАТО;

скасування вимог щодо виконання ПДЧ.

Проте країни НАТО не надали Україні запрошення до Альянсу, доки вона не виконає низку умов.