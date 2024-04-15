Майбутнє Європи сьогодні вирішується в Україні – глави МЗС Литви та Нідерландів

Міністри погодилися, що сьогодні в Україні вирішується майбутнє Європи, і яким воно буде, дуже залежить від нашої своєчасної підтримки.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зустрівся з нідерландською колегою Ханке Бруінс Слот. Вони обговорили питання оборони та безпеки, зміцнення східного флангу НАТО, підтримки України, ситуацію на Близькому Сході, а також актуальні питання ЄС і двосторонніх відносин.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Литви.

Міністри погодилися, що сьогодні в Україні вирішується майбутнє Європи і що воно вирішальною мірою залежить від нашої своєчасної підтримки.

"Боєприпаси, ППО, далекобійна артилерія, безпілотники - ми підтримуємо всі заходи та ініціативи, що допоможуть Україні якнайшвидше отримати необхідну їй зброю, і водночас ми маємо суттєво збільшити виробництво власної оборонної промисловості", - заявив Ландсбергіс.

Він зазначив, що, допомагаючи Україні, Захід має зберегти і ще більше посилити тиск на росію.

"Наразі готується 14-й пакет санкцій, і ми наголошуємо на важливості секторальних санкцій, включно із забороною на імпорт зрідженого природного газу з росії та відмовою від співпраці з російською атомною промисловістю. Важливо, щоб країни ЄС працювали спільно і послідовно, щоб запобігти ухиленню від санкцій і їхньому обходу", - заявив він.

Крім цього Ландсбергіс наголосив, що переговори з Україною про вступ до ЄС мають розпочатися в червні цього року, і що Захід має зробити ще один крок до зближення України з НАТО на саміті НАТО у Вашингтоні в липні.

Литва є одним із найактивніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство України в Євросоюзі та НАТО.