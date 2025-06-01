Майк Помпео висловився про можливий вихід США з переговорів

"Україна - не пішак, яким можна пожертвувати", наголосив колишній державний секретар США

Сполучені Штати Америки не можуть дозволити собі покинути Україну у війні, яку веде проти української держави росія.

Про це сказав колишній державний секретар США Майк Помпео, який працював на цій посаді з 2018 по 2021 роки.

"США не можуть вийти, розвернутися і піти, вирішуйте тут все самостійно. Це буде переслідувати нас всю подальшу історію. І якщо проводити паралель із шаховою грою, то ми точно не розцінюємо Україну як пішака, яким можна пожертвувати. Так не буде", – заявив американський політик під час виступу на Black Sea Security Forum в Одесі.

Він додав, що у США для багатьох стало очевидним, що Штати мають вивчити багато речей щодо війни – зокрема, про застосування дронів. І американські військові можуть готуватися до того, щоб запозичити дещо з цих уроків. За словами Помпео, Україна протистоїть великій силі, і це відрізняється від війн, які вели США.