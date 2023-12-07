Майже 20 тисяч українських дітей вивезли до росії – Лубінець

Якщо щодня повертати одну дитину з рф до України, знадобиться 55 років.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, ворог викрав понад 19,5 тисячі українських дітей. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, якщо щодня повертати по одній українській дитині, яку вивезли у рф, знадобиться 55 років.

Про це заявив Омбудсман під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх", пише "Українська правда".

За словами Дмитра Лубінця, росія продовжує щодня викрадати українських дітей з окупованих території та вивозити на територію рф.

"Є цифра у понад 19 540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років", – сказав Лубінець.

Омбудсман зазначає, що українська влада не має дуже багато інструментів, як повернути всіх українських депортованих дітей, "але ми шукаєио нові інструментарії для цього".