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Майже 300 тисяч німців підписали петицію про заборону феєрверків

04 січня 2025, 10:49
Майже 300 тисяч німців підписали петицію про заборону феєрверків
Фото: ytimg.com
Розміщений в мережі проєкт повної заборони продажу феєрверків зібрав понад 270 тисяч підписів.
Громадяни Німеччини активно підтримали онлайн-петицію із закликом до влади заборонити запуск феєрверків приватними особами після того, як у новорічну ніч через салюти загинули 5 людей, десятки зазнали травм, а сотні були затримані.
 
Про це пише Deutsche Welle.
 
У п'ятницю під час зустрічі із пожежниками канцлер Олаф Шольц підтвердив намір запровадити обмеження щодо того, яку піротехніку можна продавати населенню, та систему покарань для тих, хто здійснюватиме незаконні запуски.
 
При цьому низка політиків розкритикували ідею повної заборони феєрверків. Колишній міністр юстиції від партії "вільних демократів" Марко Бушманн назвав це "колективним покаранням". А мер Берліна Кай Вегнер підкреслив, що більшість містян відсвяткували Новий рік мирно, тож не мають бути позбавлені права на традиційні салюти. 
 
Рішуче підтримали загальнонаціональний бан на піротехніку профспілка поліцейських та німецька Національна медична асоціація, які назвали події новорічної ночі "такими, що перетнули межі прийнятного".
Німеччинафеєрверквійна в Україні

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