Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Майже 4,9 мільйона переселенців зареєстрували в Україні

12 грудня 2022, 19:55
Майже 4,9 мільйона переселенців зареєстрували в Україні
Фото: Укрінформ
Станом на 8 грудня в Україні статус внутрішньо переміщених осіб мають 4,88 млн громадян, серед них 3,5 млн, що перемістилися після 24 лютого 2022 року.
Про це повідомив заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.
 
"Станом на 08 грудня на обліку ВПО перебувають 4 886 648 громадян. У тому числі 3 539 376 громадян перемістились після 24 лютого 2022 року, з яких 2 856 232 - зареєструвалися вперше з дня повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.
 
За словами Кошеленка, найбільш масово затребуваними соціальними послугами цього року стали довідка та отримання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Завдяки цифровізації зазначеної послуги, запровадженої разом із Мінцифрою та ДП “ІОЦ Мінсоцполітики", вдалося суттєво збільшити кількість опрацьованих заяв.
 
Нині в Міністерстві працюють над створенням онлайн-послуги із зміни адреси місця проживання або зняття з реєстрації ВПО.
 
Як повідомлялося, в Україні розпочалися перевірки внутрішньо переміщених осіб за місцем їхньої реєстрації з метою верифікацій виплат на проживання. Наразі, за інформацією Міністерства соціальної політики України, близько 30% виплат на проживання надаються неправомірно.
 
переселенціУкраїнамінсоцполітики

Останні матеріали

Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Технології
Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 18:20
Еротика vs сексизм. Як відкрита заява із засудженням друку еротичного календаря для ЗСУ обернулася проти її підписантів
Cуспільство
Еротика vs сексизм. Як відкрита заява із засудженням друку еротичного календаря для ЗСУ обернулася проти її підписантів
Дмитро Редько – 12 грудня 2022, 17:08
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 10:27
Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Cуспільство
Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 08:53
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 грудня 2022, 13:52
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Політика
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Переклад iPress – 09 грудня 2022, 14:02
Що означає удар українського безпілотника в глибині російської території? Переломний момент, який демонструє вразливість росії – Фред Каплан
Політика
Що означає удар українського безпілотника в глибині російської території? Переломний момент, який демонструє вразливість росії – Фред Каплан
Переклад iPress – 09 грудня 2022, 11:56
Прикре самогубство
Cуспільство
Прикре самогубство "Дождя". російській опозиції варто змінити ідеологію, якщо вона дійсно прагне змінити владу
Дмитро Редько – 09 грудня 2022, 09:38
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється