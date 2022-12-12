Майже 4,9 мільйона переселенців зареєстрували в Україні

Станом на 8 грудня в Україні статус внутрішньо переміщених осіб мають 4,88 млн громадян, серед них 3,5 млн, що перемістилися після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

"Станом на 08 грудня на обліку ВПО перебувають 4 886 648 громадян. У тому числі 3 539 376 громадян перемістились після 24 лютого 2022 року, з яких 2 856 232 - зареєструвалися вперше з дня повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

За словами Кошеленка, найбільш масово затребуваними соціальними послугами цього року стали довідка та отримання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Завдяки цифровізації зазначеної послуги, запровадженої разом із Мінцифрою та ДП “ІОЦ Мінсоцполітики", вдалося суттєво збільшити кількість опрацьованих заяв.

Нині в Міністерстві працюють над створенням онлайн-послуги із зміни адреси місця проживання або зняття з реєстрації ВПО.

Як повідомлялося, в Україні розпочалися перевірки внутрішньо переміщених осіб за місцем їхньої реєстрації з метою верифікацій виплат на проживання. Наразі, за інформацією Міністерства соціальної політики України, близько 30% виплат на проживання надаються неправомірно.