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ПОЛІТИКА

Майже 51 мільйон тонн зернових на сьогодні зібрали в Україні

13 січня 2023, 12:40
Майже 51 мільйон тонн зернових на сьогодні зібрали в Україні
Фото:http://glavcom.ua/
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини.

В Україні на сьогодні вже зібрано 50,9 млн тонн зернових та зернобобових культур зі 10,9 млн га (94% від загальної площі посівів) при врожайності 47 ц/га.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Наразі аграрії вже намолотили: 23,5 млн т кукурудзи на зерно при врожайності 65,7 ц/га зі 3,6 млн га (85% від загальної площі посівів), 158,5 тис. т гречки (врожайність – 13,7 ц/га) зі 116 тис. га (98%) та 101,8 тис. т проса (врожайність – 22,8 ц/га) зі 44,7 тис. га (99%).

В Україні ще триває збір соняшнику, цю культуру зібрано на площі 4,8 млн га (99%) та намолочено 10,5 млн т насіння при врожайності 21,7 ц/га. Вже зібрано 3,7 млн т сої при врожайності 24,3 ц/га з 1,5 млн га (100%).

У міністерстві нагадують, що українські аграрії вже завершили збір пшениці, ячменю та гороху. Так, пшениці намолочено 20,2 млн т при врожайності 40,5 ц/га з 4,98 млн га (100% від загальної площі посівів), ячменю – 5,8 млн т при врожайності 34,7 ц/га зі 1,7 млн га (100% площ), гороху – 269 тис. т при врожайності 22,8 ц/га зі 118 тис. га (100%).

Також завершено збирання ріпаку на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн т насіння при врожайності 28,6 ц/га.

Аграрії Миколаївщини, Одещини, Буковини та Вінниччини завершили збирання урожаю всіх сільськогосподарських культур. Полтавщина випередила Вінниччину по намолоту зерна, там зібрали 4,9 млн т – це майже на 400 тис. т більше, ніж у Вінницькій області.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 70,8 ц/га.

Станом на 12 січня в Україні вже накопали 9 млн т цукрових буряків при врожайності 501 ц/га зі 180 тис. га (99%).

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