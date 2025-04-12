Майже 700 авіарейсів скасували в Пекіні через сильні вітри

Пориви вітру сягали 120 км на годину.

Сьогодні, 12 квітня, два аеропорти китайської столиці Пекіна скасували майже 700 авіарейсів через сильні пориви вітру.

Про це інформує агенція Bloomberg.

Центральне телебачення Китаю розповіло, що станом на суботу на 14.00 у двох аеропортах Пекіна було скасовано 693 рейси, що більше третини із запланованих.

Також робота поїздів була порушена, а деякі залізничні маршрути, що з’єднують північні міста з Пекіном, були призупинені.

Пориви вітру сягали 41 метра за секунду прогнозуються в деяких районах Внутрішньої Монголії, Шаньсі, Хебея та Пекіна між 8-ю ранку суботи та 8-ю ранку неділі.

Пориви вітру в Пекіні почнуть слабшати в понеділок удень, проте метеорологи продовжили попередження про піщані бурі, які обрушаться на Сіньцзян, регіон на північному заході Китаю.

У деяких районах Внутрішньої Монголії та Цзіліня попереджають про снігопади – зі снігом від 20 до 28 міліметрів, а в південних містах, таких як Шеньчжень, оголосили попередження про грози, шторм і сильний дощ у суботу.