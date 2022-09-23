Майже дві третини поляків хотіли б, щоб українські біженці залишились в країні

Настрої у Польщі вивчала міжнародна організація Ipsos для OKO.press.

Після великої хвилі допомоги українцям у березні та квітні експерти почали побоюватися, що у польському суспільстві назріває невдоволення.

Тому в останньому опитуванні Ipsos поляків запитали, що вони думають про майбутнє країни з великою кількістю біженців.

На запитання "Якби люди з України, які зараз перебувають у Польщі, залишилися в Польщі на багато років, чи це було б добре чи погано для Польщі?", дослідники отримали несподівані результати.

Більшість відповідей полягала в тому, що це добре, що українці залишаться у Польщі:

"безперечно добре" - обрали 14%;

"швидше добре" - 51%.

Загалом "за" - дві третини респондентів (65%). Лише 27% опитаних відповіли негативно.

Таке опитування проводилося вдруге. Перший був у травні 2022 року.

Виявилося, що результат майже ідентичний, зміна відношення не є статистично значущою. У травні "добре" обирали 67%, зараз 65%, "погано" – у травні 24%, а тепер 27%.