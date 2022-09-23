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Майже дві третини поляків хотіли б, щоб українські біженці залишились в країні

Після великої хвилі допомоги українцям у березні та квітні експерти почали побоюватися, що у польському суспільстві назріває невдоволення
Майже дві третини поляків хотіли б, щоб українські біженці залишились в країні
В Польщі провели опитування про те, як змінилося ставлення поляків до біженців з України за півроку війни. Результати дослідників здивували, повідомляє РБК-Украина .
 
Настрої у Польщі вивчала міжнародна організація Ipsos для OKO.press.
 
Після великої хвилі допомоги українцям у березні та квітні експерти почали побоюватися, що у польському суспільстві назріває невдоволення.
 
Тому в останньому опитуванні Ipsos поляків запитали, що вони думають про майбутнє країни з великою кількістю біженців.
 
На запитання "Якби люди з України, які зараз перебувають у Польщі, залишилися в Польщі на багато років, чи це було б добре чи погано для Польщі?", дослідники отримали несподівані результати.
 
Більшість відповідей полягала в тому, що це добре, що українці залишаться у Польщі:
 
  • "безперечно добре" - обрали 14%;
  • "швидше добре" - 51%.
 
Загалом "за" - дві третини респондентів (65%). Лише 27% опитаних відповіли негативно.
 
Таке опитування проводилося вдруге. Перший був у травні 2022 року.
 
Виявилося, що результат майже ідентичний, зміна відношення не є статистично значущою. У травні "добре" обирали 67%, зараз 65%, "погано" – у травні 24%, а тепер 27%.

 

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23 09 2022 09:41
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