CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПісля великої хвилі допомоги українцям у березні та квітні експерти почали побоюватися, що у польському суспільстві назріває невдоволенняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майже дві третини поляків хотіли б, щоб українські біженці залишились в країні
В Польщі провели опитування про те, як змінилося ставлення поляків до біженців з України за півроку війни. Результати дослідників здивували, повідомляє РБК-Украина .
Настрої у Польщі вивчала міжнародна організація Ipsos для OKO.press.
Після великої хвилі допомоги українцям у березні та квітні експерти почали побоюватися, що у польському суспільстві назріває невдоволення.
Тому в останньому опитуванні Ipsos поляків запитали, що вони думають про майбутнє країни з великою кількістю біженців.
На запитання "Якби люди з України, які зараз перебувають у Польщі, залишилися в Польщі на багато років, чи це було б добре чи погано для Польщі?", дослідники отримали несподівані результати.
Більшість відповідей полягала в тому, що це добре, що українці залишаться у Польщі:
- "безперечно добре" - обрали 14%;
- "швидше добре" - 51%.
Загалом "за" - дві третини респондентів (65%). Лише 27% опитаних відповіли негативно.
Таке опитування проводилося вдруге. Перший був у травні 2022 року.
Виявилося, що результат майже ідентичний, зміна відношення не є статистично значущою. У травні "добре" обирали 67%, зараз 65%, "погано" – у травні 24%, а тепер 27%.
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23 09 2022 09:41 МЕДІА
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