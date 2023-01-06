Майже мільйон євро виділила Естонія на демонтаж радянських пам'ятників

Країна активно позбавляється всього, що пов’язано із пропагандою тоталітарних та авторитарних режимів.

Уряд Естонії виділив майже один мільйон євро, щоб демонтувати радянські військові пам’ятники на території країни, повідомляє ERR.

Два тижні тому уряд спрямував 60 тисяч євро на покриття витрат робочої групи з демонтування пам'ятників. Фінансування охоплювало створення нейтрального надгробного знака, винагороду членів робочої підгрупи, технічне обслуговування діяльності робочої групи і робочих підгруп, а також реновацію після демонтажу пам'ятників у Нарві.

"Того самого дня уряд виділив установам, підвідомчим Міністерству оборони, 916 405 євро на діяльність, пов'язану з перенесенням із публічного простору радянських військових пам'яток, які загрожують безпеці", – розповіла ERR прессекретарка уряду Євгенія Вяря.