Майже по всій Фінляндії послаблять обмеження на роботу ресторанів
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.
У регіонах, що знаходяться на базовому рівні епідемії, тобто на більшій частині території Фінляндії, обмеження на кількість відвідувачів та години роботи ресторанів будуть повністю зняті.
В єдиному регіоні, що знаходиться на етапі прискорення епідемії - Уусімаа - час роботи ресторанів буде продовжено до першої години ночі.
Продаж алкогольних напоїв дозволений з 7 ранку до 12 години ночі.
У ресторанах необхідно дотримуватися дистанції і правил гігієни.
У приміщенні у кожного клієнта повинно бути своє місце за столом. На терасах такої вимоги немає.
Нагадаємо, що у Римі під час коронапротесту власників ресторанів дійшло до сутичок з поліцією
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