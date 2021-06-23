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Майже по всій Фінляндії послаблять обмеження на роботу ресторанів

У ресторанах необхідно дотримуватися дистанції і правил гігієни
У четвер будуть послаблені обмеження на роботу ресторанів по всій Фінляндії.
Майже по всій Фінляндії послаблять обмеження на роботу ресторанів Фото: УНІАН

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

У регіонах, що знаходяться на базовому рівні епідемії, тобто на більшій частині території Фінляндії, обмеження на кількість відвідувачів та години роботи ресторанів будуть повністю зняті.

В єдиному регіоні, що знаходиться на етапі прискорення епідемії - Уусімаа - час роботи ресторанів буде продовжено до першої години ночі.

Продаж алкогольних напоїв дозволений з 7 ранку до 12 години ночі.

У ресторанах необхідно дотримуватися дистанції і правил гігієни.

У приміщенні у кожного клієнта повинно бути своє місце за столом. На терасах такої вимоги немає.

Нагадаємо, що у Римі під час коронапротесту власників ресторанів дійшло до сутичок з поліцією

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23 06 2021 12:35
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