Майже половина німців сумніваються в ефективності локдауну
Про це свідчать результати соцопитування від ZDF "Politbarometer", пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
55% опитаних вважають, що запроваджений "локдаун" допоможе сповільнити приріст заражень, тоді як не вірять в його ефективність - 43%.
Водночас, як випливає з наступних цифр, ті, хто не вірять в ефективність діючих обмежень, не обов'язково проти локдауну як такого.
58% опитаних вважають, що запроваджені обмеження - достатні. Ще 14% вважають їх надмірними, а 26% - недостатніми.
З усіх опитаних респондентів - 1347 осіб - лише десять сказали, що не відчули впливу "коронавірусної" кризи. 43% відповіли, що на них вона вплинула "не надто сильно", 35% - "сильно", та 12% - "дуже сильно".
При цьому, більшість мають на увазі не фінансове питання: внаслідок епідемії серйозно погіршилися справи лише у 8%, 19% кажуть, що справи трохи погіршилися, тоді як для 72% епідемія не стала фінансовим ударом.
Нагадаємо, з 2 листопада у Німеччині запровадили нові обмеження, які в ЗМІ називають "м'яким локдауном".
У країні на місяць закрилися заклади громадського харчування, культурні та розважальні заклади, а футбольні матчі та інші заходи професійного спорту відбуватимуться за порожніх трибун.
Також закритими будуть косметичні й масажні салони, студії татуювання. Робота перукарень буде дозволена за умов дотримання суворих заходів гігієни.
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