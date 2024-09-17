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Майже половина повернених з полону українців вважалися зниклими безвісти – Лубінець

17 вересня 2024, 21:33
Майже половина повернених з полону українців вважалися зниклими безвісти – Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець
Військовослужбовців вважають зниклим безвісти, якщо він не повернувся після виконання бойового завдання.

Близько 40% людей повернутих з полону вважалися зниклими безвісти за особливих обставин, а їх статус не був підтвердженим Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на зустрічі з родичами військовополонених та зниклих безвісти.

Лубінець зазначив, що на зустрічі були присутні близько трьох сотень рідних українських полонених та зниклих безвісти. На їх питання також відповідали посадовці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру СБУ, Пенсійного фонду, Департаменту соцзабезпечення Міноборони, Національної поліції, МВС, Офісу генпрокурора, Генштабу ЗСУ. 
 
"Родичі цікавилися особливостями пошуку зниклих безвісти. Підкреслив, що для нас немає юридичної відмінності між ними та тими, хто має статус військовополонених", – підкреслив Лубінець.
 
Омбудсман також повідомив, що розповів родичам про комунікацію з російською уповноваженою з прав людини щодо обміну полоненими. Також мова йшла про залучення до процесу представників третіх країн.
 
Військовослужбовців вважають зниклим безвісти, якщо він не повернувся після виконання бойового завдання, його статус полоненого не підтвердили або ні побратими, ні родичі не отримали його тіла.

 

полоненівійна в УкраїніДмитро Лубінецьросія окупанти

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