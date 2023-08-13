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ПОЛІТИКА

Майже тисяча українських морських піхотинців повертається з десантних навчань у Британії

13 серпня 2023, 17:47
Майже тисяча українських морських піхотинців повертається з десантних навчань у Британії
Фото: wikipedia.org
Це була перша програма десантної підготовки, яку Велика Британія провела для України.

Майже тисяча українських морських піхотинців повертається в Україну після піврічної підготовки у фахівців Королівської морської піхоти Великої Британії та армійських спецпризначенців за підтримки міжнародних партнерів.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Королівські морські піхотинці та спецпризначенці британських Сухопутних військ вчили українських військових вести десантні операції на малих човнах, зокрема висаджуватися на березі.

Курс включав тренування з протитанковими комплексами NLAW, переносними ЗРК Stinger, мінометами і безпілотниками для розвідки, а також знищення перешкод, наприклад, "зубів дракона" вибухівкою.

Кожна група морпіхів проходила пʼятитижневу програму, яка розвивала індивідуальні навички життя та виживання в польових умовах, надання першої медичної допомоги, навички ближнього бою, фізичної підготовки та планування дій підрозділу за наближеними до реальних сценаріями. Це була перша програма десантної підготовки, яку Велика Британія провела для України.

З початку 2022 року понад 22 тисячі новобранців ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії. Вони здобували воєнні навички, техніку бою в окопах у місті, медичну підготовку тощо. Програму Interflex та підготовку морської піхоти разом з Великою Британією підтримують Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія та Швеція.

піхотинціБританіянавчання військових

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