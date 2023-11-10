Майже тисячу українських біженців не вдалося розмістити у Ірландії: названо причину

Головною причиною відмови називають незгоду місцевих мешканців.

Маєток Глендалох в ірландському графстві Віклов, який є локацією для літніх фестивалів, виявився не готовим для прийняття українських біженців. Тут раніше планували розмістити 950 втікачів від війни.

Про це повідомило місцеве видання Wicklow News.

Головною причиною відмови називають незгоду місцевих мешканців — на хуторі Аннамо, де розташований маєток, проживає всього сотня людей і вони занепокоєні таким велелюдним сусідством.

“З громадою, представниками громади чи представниками громадськості не було абсолютно ніякого спілкування”, - стверджує радник Шей Каллен.

Наметове містечко із модульними будиночками всередині планували відкрити уже 20 листопада. Українські біженці мали отримати тут тимчасовий притулок терміном на кілька тижнів для адаптації в ірландському суспільстві.

Раніше в коментарі ірландському виданню Independent власник маєтку, виходець з Польщі граф Каз Балінський звертав увагу на відсутність необхідної інфраструктури в Аннамао. Мовляв, найближчі магазини та заклади розташовані за 6 км - в селах Лараг і Раундвуд.

Передбачалося, що для біженців організують регулярний транспорт до міст Віклов та Брей, а медичні та соціальні послуги вони отримуватимуть у таборі. Однак, до такої перспективи власник маєтку ставиться скептично.

“Моя родина — це біженці з Польщі часів Другої світової війни, яким вдалося уникнути утримання в таборах, що не відповідають стандартам. Те, як ставляться до українських біженців, – це саме те, чого не хотіла моя родина. Мої предки перевернулися б у могилах через те, що планується”, - заявив Каз Балінський.