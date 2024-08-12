Майже всі китайські банки перестали приймати платежі з росії

російський бізнес намагається працювати через треті країни.

Невеликі регіональні банки КНР почали відмовлятися приймати платежі з росії.

Про це з посиланням на гендиректора АТ "‎Первая группа"‎ Олексія Порошина повідомляє The Moscow Times.

Ще у травні – червні локальні кредитні організації працювали з російським бізнесом і платежі проходили відносно стабільно, але з 20 липня розрахунки було фактично призупинено.

Як каже комерційний директор компанії "Импая Рус" Олексій Разумовський, приймати прямі трансакції з рф відмовляються більше 98% банків КНР. Це може викликати проблеми з постачанням товарів до росії та зростання цін.