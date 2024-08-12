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Майже всі китайські банки перестали приймати платежі з росії

12 серпня 2024, 19:51
Майже всі китайські банки перестали приймати платежі з росії
Фото: з вільного доступу
російський бізнес намагається працювати через треті країни.
Невеликі регіональні банки КНР почали відмовлятися приймати платежі з росії.
 
Про це з посиланням на гендиректора АТ "‎Первая группа"‎ Олексія Порошина повідомляє The Moscow Times.
 
Ще у травні – червні локальні кредитні організації працювали з російським бізнесом і платежі проходили відносно стабільно, але з 20 липня розрахунки було фактично призупинено.
 
Як каже комерційний директор компанії "Импая Рус" Олексій Разумовський, приймати прямі трансакції з рф відмовляються більше 98% банків КНР. Це може викликати проблеми з постачанням товарів до росії та зростання цін.
 
Експерти розглядали регіональні банки Китаю у якості "запасного аеродрому" для компаній з рф. Тепер же російський бізнес намагається процювати через треті країни.
 
Найчастіше компанії з рф надсилають платежі до КНР через гонконгські банки, але деякі китайські кредитні організації відмовляються з ними працювати.

 

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