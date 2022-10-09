McDonald’s: Чіткої дати відкриття в Україні ще немає, ми готуємося

Про конкретну дату поновлення роботи повідомлять пізніше

Мережа закладів швидкого харчування McDonald’s готується поновити роботу в Україні.

Про це повідомила очільниця відділу комунікацій українського McDonald’s Алеся Муджирі у Facebook

"Ми дуже любимо клієнтів McDonald’s. Тому відкритися аби як не можемо. Є певний рівень сервісу, чистоти та якості, якого ми дотримуємося. Ви за нами скучили, а ми ще більше. Але треба ще почекати і не вестися на вкиди горе пабліків. Так, ресторани готуємо, люди відновлюють навички, дуже чекаємо найкращі у світі (без перебільшення) продукти", - написала Муджирі.

Про конкретну дату відкриття McDonald’s вона пообіцяла повідомити пізніше.

Нагадаємо, McDonald’s закрився в Україні через повномасштабне вторгнення росії у лютому 2022 року.