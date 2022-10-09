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McDonald’s: Чіткої дати відкриття в Україні ще немає, ми готуємося

Ольга
Матарикіна
Про конкретну дату поновлення роботи повідомлять пізніше
McDonald’s: Чіткої дати відкриття в Україні ще немає, ми готуємося Макдональдс
Мережа закладів швидкого харчування McDonald’s готується поновити роботу в Україні.
 
Про це повідомила очільниця відділу комунікацій українського McDonald’s Алеся Муджирі у Facebook.
 
"Ми дуже любимо клієнтів McDonald’s. Тому відкритися аби як не можемо. Є певний рівень сервісу, чистоти та якості, якого ми дотримуємося. Ви за нами скучили, а ми ще більше. Але треба ще почекати і не вестися на вкиди горе пабліків. Так, ресторани готуємо, люди відновлюють навички, дуже чекаємо найкращі у світі (без перебільшення) продукти", - написала Муджирі.
 
Про конкретну дату відкриття McDonald’s  вона пообіцяла повідомити пізніше.
 
Нагадаємо,  McDonald’s закрився в Україні через повномасштабне вторгнення росії у лютому 2022 року.
 
Раніше повідомлялося, що мережа фастфудів може відновити роботу в Україні в серпні 2022 року.
 
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10 09 2022 13:56
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