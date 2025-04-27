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McDonald’s працює над поверненням до росії

27 квітня 2025, 09:02
McDonald’s працює над поверненням до росії
Фото: McDonald’s
Після початку повномасштабної війни рф в Україні McDonald’s закрив 850 закладів у росії.

Американська мережа подала заявки до роспатенту на реєстрацію товарних знаків ще в кінці 2024 року, однак розгляд розпочався в квітні цього року. 

Про це повідомляє російське медіа Meduza.

За словами гендиректорки компанії "Онлайн Патент" Аліни Акіншиної, шанси на успішну реєстрацію високі тому, що McDonald’s зберіг права на свої бренди в рф. Проте опозиційне видання Meduza пише, що під брендом McDonald’s мережа планує знову пропонувати їжу, напої, ресторанні послуги і доставку. 

російське держагентство, посилаючись на документи відомства заявляє, що заявку відправили ще в грудні 2024 року, зараз Роспатент прийняв її до розгляду.

В McDonald’s сказали, що мова про повернення на ринок росії не йдеться, але процедура проведена для збереження інтелектуальної власності.

"Ми робимо це, щоб убезпечити наш бренд і не дозволити стороннім бізнесам чи особам, зокрема у росії, використовувати наші торгівельні марки у їхніх інтересах", - оголосили в американській компанії. Там додали, що повертатись на ринок рф не збираються.

Нагадаємо, що навесні 2022 року McDonald’s закрив 850 закладів у росії, а влітку того ж року їх замінила мережа "Вкусно — и точка".

 

РосіяMcDonald’s

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