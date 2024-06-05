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McDonald's програв суперечку в ЄС за назву "Біг мак" – FT

05 червня 2024, 20:12
McDonald's програв суперечку в ЄС за назву
Фото: McDonald's
Сьогодні суд ЄС постановив, що McDonald's втратив торговий знак "Біг Мак" для продуктів з м'яса птиці.

Проте після тривалої суперечки з ірландським конкурентом Supermac's все ж зберіг її для яловичини, пише Financial Times.

Суд частково підтвердив рішення Відомства інтелектуальної власності Євросоюзу, яке анулювало реєстрацію вказаної торгової марки McDonald's. 

Стеврдується, що найбільша в світі мережа ресторанів швидкого харчування не продемонструвала справжнього використання цієї ТМ протягом 5-ти років до подання позову в 2017 році.

Supermac's заявляє, що McDonald's використовував торговельну марку, щоб заблокувати розширення ірландської мережі ресторанів швидкого харчування. 

Регулятор ЄС встановив, що компанія зі США не змогла довести так зване справжнє використання торгової марки "Біг Мак", яка була зареєстрована на McDonald's у 1996 році.

 
судMcDonald'sБіг мак

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