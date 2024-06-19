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CУСПІЛЬСТВО

McDonald's припиняє випробування штучного інтелекту після невдалих замовлень

19 червня 2024, 13:41
McDonald's припиняє випробування штучного інтелекту після невдалих замовлень
Фото: McDonald's
Понад 100 закладів McDonaldʼs у США почали тестувати функцію з 2021 року.

Американський McDonaldʼs завершує випробування технології прийому замовлень drive-thru з використанням штучного інтелекту після скарг клієнтів. Зокрема, через помилку технології в морозиво додали бекон, а в один з рахунків вписали курячі наггетси вартістю $211.

Про це пише Sky News.

Система штучного інтелекту, розроблена компанією IBM, використовує технологію розпізнавання голосу для обробки замовлень. Понад 100 закладів McDonaldʼs у США почали тестувати функцію з 2021 року.

Однак останніми місяцями на технологію почали скаржитися — клієнти публікували відео з переплутаними замовленнями. Одного разу ШІ-помічник додав у морозиво бекон, а в замовлення іншого клієнта — наггетси вартістю $211.

На одному з відео в TikTok, яке підписали як "Боротьба з роботом McDonaldʼs", потрапив момент, як жінка намагається замовити ванільне морозиво і пляшку води, а натомість отримує кілька видів морозива, пакетики кетчупу і дві порції вершкового масла.

Після цього McDonaldʼs вирішив не продовжувати контракт із компанією IBM у сфері автоматизованого прийому замовлень і наказав прибрати технологію із закладів до кінця липня. У заяві компанії вказали, що «попри досягнуті на сьогодні успіхи, є можливість більш широко вивчити технологію для голосових замовлень». У компанії впевнені, що в майбутньому ШІ обовʼязково прийматиме замовлення.

штучний інтелектMcDonald's

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