McDonald's відкриває у Києві ще три ресторани

У Києві компанія McDonald's відкриває сьогодні ще три ресторани.

Фото: LinkedIn

Про це "МакДональдз Україна" повідомляє у Facebook. Ідеться про ресторани за адресами: станція метро "Поштова", Боричів узвіз, 10-а; станція метро "Осокорки", проспект Миколи Бажана 8; ТРК "Проспект", вулиця Хоткевича Гната, 1-в. Список всіх відкритих ресторанів – за посиланням. Нагадаємо, що 8 жовтня у Києві ресторани McDonald's відкрились поблизу станцій метро "Лівобережна" і "Житомирська".

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