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McDonald's відкриває у Києві ще три ресторани
Фото: LinkedIn
Про це "МакДональдз Україна" повідомляє у Facebook.
Ідеться про ресторани за адресами: станція метро "Поштова", Боричів узвіз, 10-а; станція метро "Осокорки", проспект Миколи Бажана 8; ТРК "Проспект", вулиця Хоткевича Гната, 1-в.
Список всіх відкритих ресторанів – за посиланням.
Нагадаємо, що 8 жовтня у Києві ресторани McDonald's відкрились поблизу станцій метро "Лівобережна" і "Житомирська".
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09 10 2022 14:18 МЕДІА
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