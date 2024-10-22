McDonald’s заявляє про нейтралітет у політичних питаннях після візиту Трампа

Мережа ресторанів працює за моделлю франчайзингу.

McDonald’s втягнули у цьогорічні президентські вибори після візиту експрезидента США Дональда Трампа до ресторану у Пенсільванії, де він подавав картоплю. Проте компанія не має до цього жодного відношення.

Про це пише CNN.

Вказується, що McDonald’s працює за моделлю франчайзингу, а переважна більшість її ресторанів є незалежною власністю. Власники франшиз повинні дотримуватися певних настанов, але вони можуть запрошувати до себе політиків, зазначають журналісти.

У внутрішній записці для співробітників, яку отримали CNN, компанія пише, що вона не запрошувала Трампа до себе в ресторан. Там вказали, що McDonald's залишається ключовою частиною повсякденного життя США для мільйонів американців. Лист підписало усе вище керівництво компанії, включаючи її президента Джо Ерлінгера.

"McDonald’s не підтримує кандидатів на виборні посади, і так буде під час цих президентських перегонів", — йдеться у листі.

Раніше Трамп завітав до однієї з франшиз McDonald’s у Пенсільванії у межах передвиборчої кампанії. Там він готував картоплю фрі та передавав клієнтам їжу через вікно. Під час свого візиту республіканець звинувачував свою опонентку Камалу Гарріс у вигадуванні фактів своєї біографії. Вона стверджувала, що працювала у McDonald’s у студентські роки.