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Меблі для квартири: що потрібно придбати

29 жовтня 2024, 15:38
Меблі для квартири: що потрібно придбати
Фото: dekoratorium.com.ua

Після завершення ремонту у квартирі багато хто купує нові меблі. Завдяки їм вдасться не тільки "оживити" приміщення, воно набуде завершеного вигляду та перетвориться в комфортне житло. Вибираючи меблі для будинку, варто звертати увагу на тип кімнати (передпокій, вітальня, кухня), її габарити та особливості. Потрібно пам’ятати про якість матеріалу та комплектуючих, про функціональність предметів, їхній дизайн, стиль та колір.

Якщо ви хочете облаштувати оселю, онлайн-гіпермаркет меблів "ДУБОК" пропонує якісну продукцію відомих виробників, серед яких — "Київський стандарт", MebelStar, VIP-master. Вироби представлені в класичному, сучасному, прованс, хай-тек та інших стилях, що допоможе підібрати варіант відповідно до інтер’єру.

Як облаштувати передпокій

Перше місце, куди потрапляють господарі дому чи гості, — передпокій. Тут потрібно роззуватися, знімати верхній одяг, залишати парасольку та інші аксесуари. Тому передпокій насамперед  повинен забезпечувати комфорт. Основні меблі, які зустрічаються в таких місцях, — шафи-купе. Їх підбирають залежно від розмірів кімнати. Можна купити моделі з однією, двома, трьома або чотирма дверима, а також кутові.

Шафи-купе мають такі переваги:

  • ергономічність — це розсувна конструкція, яка не "краде" простір;
  • місткість — система включає закриті, відкриті полички, висувні ящики, штанги та відсіки для дрібниць;
  • практичність — у разі потреби можна сховати деякі дефекти чи інженерні конструкції.

У передпокій також варто придбати банкетки, пуфи чи настінні полиці.

Правильно вибрані меблі для кухні — зручність та затишок

Оптимальний варіант — кухонний гарнітур. Він буває лінійним (розташовується вздовж стіни), дволінійним (розміщується у дві лінії вздовж стіни), кутовим та П-подібним. Також є модульні моделі — вони складаються з багатьох деталей за принципом конструктора "Лего".

Кухонний гарнітур може мати тільки нижні модулі — з такими меблями приміщення набуває легкості, робиться світлішим та просторішим. Система з нижніми та верхніми модулями — класичний варіант. Ці шафи можуть бути як невисокими, так і впиратися в стелю.

Для великих кімнат можна придбати кухню з антресолями. Вона дозволяє візуально збільшити приміщення та сховати всі речі.

Робимо комфортною спальню

Спальня — приміщення, у якому все має спонукати до відпочинку. Тому тут повинно бути мінімум речей та максимум вільного простору. Звичайно, у спальні не обійтися без ліжка, і в інтернет-магазині "ДУБОК" вони представлені різними розмірами. У них може бути дерев’яний каркас, виготовлений із глянцевого ЛДСП чи ДСП. Також є металеві ліжка. Щоб на них було комфортно відпочивати, потрібно вибрати ортопедичний матрац. Корисним доповненням будуть відсіки для зберігання постільної білизни чи інших дрібних речей.

Звичайно, у спальні не обійтися без шафи, комода чи тумби. Доповнити приміщення можна туалетним столиком, пуфом чи банкеткою.

Вибір меблів до квартири — відповідальна робота, адже ви їх купуєте не на рік чи два. Однак, порадившись з іншими членами родини, ви зможете вибрати вироби, які зроблять ваш інтер’єр комфортним і функціональним.


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