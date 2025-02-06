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Медведчук написав статтю, в якій закликав путіна врятувати "українських варварів" – ISW

06 лютого 2025, 09:35
Медведчук написав статтю, в якій закликав путіна врятувати
Медведчук
Медведчук вважає громадян України вважає "сучасними варварами"
Кум російського диктатора путіна та ексочільник забороненої "ОПЗЖ" Віктор Медведчук заперечив суверенітет України та прямо закликав до її анексії.
 
Про це у свіжому звіті звернули увагу аналітики Інституті з вивчення війни (ISW).
 
Там зазначили, що Медведчук написав статтю, в якій закликав свого кума "повернути свої історичні землі" і навіть додав карту, де всі українські території на схід від Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей позначені як частина "історичної росії".
 
Зрадник назвав незалежність України "помилкою історії", що повинна бути виправлена через окупацію росією. Він також висловив думку, що західна  підтримка Києва спрямована на знищення рф зсередини, а громадян України вважає "сучасними варварами", яких путін повинен "врятувати".
 
Аналітики Інституту підкреслили, що заяви Медведчука прямо відображають стратегічну політику кремля щодо України.
 
"Риторика Медведчука, як представника російської еліти, тісно пов’язаної з путіним, говорить про небажання кремля вести переговори з Україною та Заходом і його принципову відмову визнавати легітимність української держави", - пояснили аналітики слова зрадника України.
Медведчуквійна в Україніросія окупанти

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