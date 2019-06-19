Медведчук заявив, що обмін Сенцова зірвався через ліквідацію Захарченка

Голова політради партії "За життя", ініціатор громадського руху "Український вибір" Віктор Медведчук заявив, що обмін українського політв'язня Олега Сенцова зірвався через ліквідацію ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка.

Медведчук розповів, що майже домовився, але "у зв'язку з певними подіями в Донецьку" обмін зірвався.

"У нас була майже досягнута домовленість з приводу обміну, в якому фігурував у тому числі і Сенцов, проте він зірвався у зв'язку з певними подіями в Донецьку", - сказав Медведчук в інтерв'ю BBC. На питання, чи має він на увазі вбивство Захарченка, він відповів: "Так. Фактично ми майже домовилися".

Медведчук також заявив, що питання обміну заручниками слід вирішувати не на Мінських переговорах, а безпосередньо у Москві.

"Тому якщо треба звільнити Сущенка, Сенцова, Карпюка, Клиха і багатьох інших, Україна повинна вести переговори з Росією. Ні Мінськ, ні Донбас до цього жодного стосунку не мають", - підкреслив він.

Як приклад Медведчук навів Надію Савченко, яку перед звільненням помилував російський президент після його особистих з ним домовленостей.

"Ми ж домовилися про Савченко? Це я домовлявся, не міжнародна громадськість. І для цього мені треба було поїхати і знайти потерпілих, родичів тих журналістів, які загинули від дій Савченко, як вважає російський суд... І я з цими потерпілими говорив про те, щоб вони звернулися до Путіна з проханням про помилування. І вони звернулися з цим проханням, і Путін її помилував", - заявив він.

Медведчук додав, що також вів переговори з російською стороною з приводу звільнення захоплених українських моряків, але перестав це робити, вийшовши з Мінського процесу. Він також заявив, що зараз спілкується з російською стороною стосовно інших питань, а не з приводу обміну полоненими.

"Але тільки не про обмін. Я не представляю інтересів сьогоднішньої влади. Я можу просити керівництво Російської Федерації когось звільнити. Я прошу, а як мені вдасться, поживемо - побачимо", - сказав Медведчук.

Нагадаємо, що в серпні 2018 року Медведчук звинувачував Денісову у зриві переговорів щодо Сенцова.