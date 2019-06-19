Медведчук заявив, що обмін Сенцова зірвався через ліквідацію Захарченка
Медведчук розповів, що майже домовився, але "у зв'язку з певними подіями в Донецьку" обмін зірвався.
"У нас була майже досягнута домовленість з приводу обміну, в якому фігурував у тому числі і Сенцов, проте він зірвався у зв'язку з певними подіями в Донецьку", - сказав Медведчук в інтерв'ю BBC. На питання, чи має він на увазі вбивство Захарченка, він відповів: "Так. Фактично ми майже домовилися".
Медведчук також заявив, що питання обміну заручниками слід вирішувати не на Мінських переговорах, а безпосередньо у Москві.
"Тому якщо треба звільнити Сущенка, Сенцова, Карпюка, Клиха і багатьох інших, Україна повинна вести переговори з Росією. Ні Мінськ, ні Донбас до цього жодного стосунку не мають", - підкреслив він.
Як приклад Медведчук навів Надію Савченко, яку перед звільненням помилував російський президент після його особистих з ним домовленостей.
"Ми ж домовилися про Савченко? Це я домовлявся, не міжнародна громадськість. І для цього мені треба було поїхати і знайти потерпілих, родичів тих журналістів, які загинули від дій Савченко, як вважає російський суд... І я з цими потерпілими говорив про те, щоб вони звернулися до Путіна з проханням про помилування. І вони звернулися з цим проханням, і Путін її помилував", - заявив він.
Медведчук додав, що також вів переговори з російською стороною з приводу звільнення захоплених українських моряків, але перестав це робити, вийшовши з Мінського процесу. Він також заявив, що зараз спілкується з російською стороною стосовно інших питань, а не з приводу обміну полоненими.
"Але тільки не про обмін. Я не представляю інтересів сьогоднішньої влади. Я можу просити керівництво Російської Федерації когось звільнити. Я прошу, а як мені вдасться, поживемо - побачимо", - сказав Медведчук.
Нагадаємо, що в серпні 2018 року Медведчук звинувачував Денісову у зриві переговорів щодо Сенцова.
Українські діячі культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти звернулися до режисера і політв'язня в РФ Олега Сенцова з проханням припинити голодування. До цього закликав українця й Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).
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