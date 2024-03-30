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Медведчук підкуповує європейських політиків –FT

30 березня 2024, 17:55
Медведчук підкуповує європейських політиків –FT
Віктор Медведчук. Фото: Дмитро Ніконоров / Корреспондент
Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що Медведчук керує операцією російського впливу на території країни.

Чеський уряд викрив велику мережу з поширення російського впливу в шести європейських країнах – Німеччині, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландах та Угорщині. Журналісти-розслідувачі виявили, що ключовою фігурою мережі був український проросійський політик Віктор Медведчук, переданий Києвом росії 2022 року під час обміну полоненими.

Про це пише Financial Times.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив у парламенті своєї країни, що "росія зверталася до парламентаріїв ЄС і платила їм за просування російської пропаганди тут", наступного дня після того, як влада Чехії запровадила санкції проти Медведчука та його соратника, а також празького новинного сайту "Голос Європи".

Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що Медведчук керує операцією російського впливу на території Чехії.

Крім того, чеська влада переконана, що "Голос Європи" існує для впливу та активного поширення дезінформації та пропаганди, спрямованої проти територіальної цілісності, незалежності, суверенітету, стабільності та безпеки України.

Щодо Медведчука ще не запроваджено санкції з боку ЄС, але чеське міністерство заявило, що домагатиметься внесення його імені до "чорного списку" блоку.

підкупчиновникиМедведчуквійна в Україніросія окупанти

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