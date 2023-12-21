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Медведчук у росії торгує нафтою та металом – ЗМІ

21 грудня 2023, 17:45
Медведчук у росії торгує нафтою та металом – ЗМІ
Фото: ТАСС
Для безбідного існування у росії кум путіна має щонайменше три джерела доходів.

Після того, як у вересні 2022 року Віктора Медведчука обміняли на дві сотні полонених українських військових, він живе у росії, роздає інтерв'ю, пише статті та запускає новий політичний проект. 

Про це  пише російськомовне бюро Радіо Свобода.

Так, у кума путіна можуть бути як мінімум три джерела для безбідного існування. Зокрема, це сибірська нафта, московська нерухомість та донецька металургія. 

Зокрема, за даними,пов'язані з Медведчуком компанії отримали доступ до запасів майже 20 млн. тонн нафти. Їхній колишній господар намагався чинити опір загарбникам, але опинився за ґратами. Йдеться про компанію "Русь-Ойл" і її ексвласника, бізнесмена Олексія Хотіна.

Ще одне джерело доходів Медведчука - дорога московська нерухомість. У 2020 році дружина Медведчука стала співвласником московського заводу "Геліймаш", за яким було закріплено дев'ять гектарів дорогої землі. Продавши їх, "Геліймаш" міг заробити близько 15 млрд. рублів.

Також, як стверджує видання, люди кума путіна витіснили оточення Віктора Януковича з торгівлі металом із окупованих територій України на $2 млрд.

Допомагає Медведчуку заробляти статки і російський бізнес-клімат: його інтереси захищає Генпрокуратура, а заробляти допомагають структури, пов'язані із главою "Роснефти" Ігорем Сєчіним.

нафтаМедведчуквійна в Україніросія окупанти

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