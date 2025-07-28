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Медведєв прокоментував новий ультиматум Трампа росії

28 липня 2025, 21:07
Медведєв прокоментував новий ультиматум Трампа росії
Дмитро Медвєдєв. Фото: raznesi.info
За його словами, "Трамп грає в гру ультиматумів з росією".
28 липня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав новий дедлайн на досягнення мирної угоди з Україною для російського диктатора путіна. Новий ультиматум прокоментував заступник секретаря Ради безпеки росії Дмитро Медведєв. 
 
Про це він написав у соцмережі Х.
 
За його словами, "Трамп грає в гру ультиматумів з росією: 50 днів або 10". 
 
"Він повинен пам'ятати дві речі: 1. росія – це не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни. Не між росією та Україною, а з його власною країною", – написав він.
 
Медведєв також закликав Трампа "не йти шляхом Сонного Джо", вочевидь говорячи про попереднього президента США Джо Байдена.
Трампвійна в Україніросія окупанти

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