Медведєв прокоментував новий ультиматум Трампа росії

За його словами, "Трамп грає в гру ультиматумів з росією".

28 липня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав новий дедлайн на досягнення мирної угоди з Україною для російського диктатора путіна. Новий ультиматум прокоментував заступник секретаря Ради безпеки росії Дмитро Медведєв.

Про це він написав у соцмережі Х.

За його словами, "Трамп грає в гру ультиматумів з росією: 50 днів або 10".

"Він повинен пам'ятати дві речі: 1. росія – це не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни. Не між росією та Україною, а з його власною країною", – написав він.

Медведєв також закликав Трампа "не йти шляхом Сонного Джо", вочевидь говорячи про попереднього президента США Джо Байдена.