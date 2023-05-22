Медичний лінолеум: ідеальне рішення для медичних установ

Кожен, хто хоч раз стикався з медичним середовищем, знає, що в цих закладах на вагу золота цінується бездоганна чистота. Медичний лінолеум — надійний захисник підлоги в лікарнях, госпіталях, стоматологічних кабінетах, лабораторіях і ветеринарних клініках. Він прекрасно справляється з будь-якими завданнями, від операційних залів до зон очікування, гарантуючи, що приміщення залишиться бездоганно чистим та безпечним протягом довгого часу.

Особливості та властивості медичного лінолеуму

Медичний лінолеум — це спеціальний тип лінолеуму, який використовується в медичних установах та інших місцях, де потрібен високий ступінь гігієни та захисту. Він складається з натуральних компонентів: лляної олії, деревного борошна, пігментів та інших екологічно чистих інгредієнтів.

На відміну від звичайного лінолеуму медичний:

має покращені властивості антистатичного, антибактеріального захисту та протиковзкої поверхні;

не містить пластифікаторів і важких металів, що гарантує безпеку для пацієнтів і персоналу медичних установ;

має тривалий термін експлуатації;

легко чиститься і невибагливий у догляді.

Широкий вибір кольорів і дизайнів дає змогу створювати затишну й естетично приємну атмосферу в будь-яких медичних приміщеннях.

Сфери застосування медичного лінолеуму

Медичний лінолеум є ідеальним матеріалом для використання в медичних установах, ветеринарних клініках, фітнес-центрах та інших подібних місцях. Розглянемо кожну зі сфер застосування більш детально.

Госпіталі та лікарні

У госпіталях і лікарнях медичний лінолеум використовується для облицювання підлоги в різних приміщеннях, наприклад, операційних, палатах, процедурних кабінетах тощо. Це пов'язано з тим, що матеріал має антистатичні властивості, а також легко піддається дезінфікуванню.

Він також має високу шумоізоляційні здатність, що робить його ідеальним матеріалом для приміщень, в яких потрібно знизити рівень шуму.

Лабораторії та клініки

Можливість виробу витримувати екстремальні умови, такі як контакти з кислотами та лугами, дають змогу використовувати його в лабораторних приміщеннях. Крім того, він легко очищається та дезінфікується, що є надзвичайно важливим для забезпечення чистоти в лабораторії.

Стоматологічні кабінети

Властивості покриття, такі як стійкість до утворення слідів від підборів, гідрофобність і антистатичність, роблять його ідеальним матеріалом для використання в стоматологічних кабінетах. Легко чиститься і дезінфікується, що гарантує високий рівень гігієни.

Ветеринарні клініки

У ветеринарних клініках медичний лінолеум використовується для облицювання підлоги в приміщеннях, де проводять операції, обстеження тварин тощо. Така підлога легко очищається і дезінфікується, що допомагає підтримувати чистоту в приміщеннях ветеринарних клінік і запобігати поширенню інфекцій.

Фітнес-центри та спортивні зали

Фітнес-центри та спортивні зали — це місця, де люди займаються спортом для підтримки гарної форми тіла. Важливо, щоб підлога в таких приміщеннях була безпечною для відвідувачів, дарувала комфорт і була довговічною. Медичний лінолеум ідеально для цього підходить.

Він безпечний для використання в приміщеннях, де знаходяться електронні пристрої, тренажери. Матеріал добре звукоізолює приміщення, знижує рівень шуму і покращує атмосферу в залі.

Завдяки тому, що медичний лінолеум має високий ступінь стійкості до механічних впливів і зносу, що забезпечує його довговічність і економічну вигідність для спортивних залів і фітнес-центрів. Якщо у вас виникли питання при виборі лінолеума для медицинских приміщень - звертайтеся до спеціалістів компанії KONTRAKTPOL - імпортер №1 комерційних покриттів для підлоги.