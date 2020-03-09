ЗДОРОВ'Я НОВИНИПід час селекторної наради президенту Володимиру Зеленському розповіли про випадки приховування коронавірусу у медичних працівників. Глава держави доручив Міністерству охорони здоров'я розібратися з цією ситуацією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Медиків змушують приховувати коронавірус. Зеленський доручив МОЗ розібратися
"Це небезпечна й неприпустима ситуація"
Фото : РБК - Україна
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України, передає РБК - Україна.
Як розповіли президенту, головні лікарі деяких медичних закладів змушують персонал приховувати зараження коронавірусом на роботі, щоб уникнути адміністративного покарання для лікарень.
"Це небезпечна й неприпустима ситуація. МОЗ має невідкладно вжити заходів і захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати та приховувати зараження коронавірусом", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, що 3 вересня в Україні 128 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали.
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