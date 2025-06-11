Він запевнив, нібито росія хоче миру.

Голова російської делегації на переговорах у Стамбулі, помічник російського диктатора Володимир Мединський війну росії з Україною порівняв з конфліктом між старшим і молодшим братами.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal.

За його словами, помилка Заходу полягає в тому, що він розглядає війну в Україні як щось схоже на конфлікт між Англією та Францією - двома країнами із власними історіями і культурами. Тим часом, заявив російський політик, війна з Україною – це "братовбивча боротьба між двома державами зі спільними мовою та культурою, які по суті є одним народом і яким судилося бути близькими союзниками".

"Це як конфлікт між двома братами - старшим і молодшим - за те, хто розумніший і важливіший. Цей конфлікт, на жаль, поглиблює наші розбіжності, і тому ми хочемо, щоб він якомога швидше закінчився", - сказав він.

Він запевнив, нібито росія хоче миру, "але якщо Україною продовжуватимуть керувати національні інтереси інших", то вона просто буде "змушена реагувати".

Також Мединський переконує, що Україні краще припинити інтеграцію із Заходом і прийняти умови росії щодо миру, мовляв, у тривалих боях зазвичай перемагає рф. Як аргумент він навів війну росії зі Швецією, що відбулася у XVIII столітті. При цьому він згадав Велику Північну війну на початку XVIII століття.

"З росією неможливо вести тривалу війну", - наголосив він і додав, що відсутність компромісу з боку України призведе лише до нових територіальних втрат.

Проте, зауважило видання, деякі тривалі війни все ж закінчувалися поразкою для росіян, як-от майже десятирічне вторгнення в Афганістан, яке виснажило ресурси москви та завершилося в 1989 році виведенням військ. У результаті Радянський Союз через два роки розпався. Західні офіційні особи навіть зробили висновок, що росія у війні з Україною вже зазнала втрат, більших у понад 10 разів, ніж Радянський Союз під час усієї афганської кампанії.

На тезу Мединського про старшого і молодшого брата відреагувало українське Міністерство закордонних справ (МЗС). За словами речника відомства Гергія Тихого, погляд росії на українців маскує експансіоністські амбіції в основі своєї кампанії.

"Якщо росія заявляє, що є "братом" будь-якої центрально- чи східноєвропейської нації, то це Каїн у цій історії, який уже тримає камінь", – сказав представник МЗС України.