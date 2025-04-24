Меджліс зробив заяву щодо неприпустимості визнання Криму російським

Меджліс кримськотатарського народу зробив заяву щодо неприпустимості визнання Криму російським.

Представницький кримськотатарського народу категорично відкинув "будь-які пропозиції або дії, спрямовані на визнання російськими тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які є невід'ємною складовою частиною України в її міжнародно визнаних кордонах".

Меджліс попередив, що будь-які спроби визнання тимчасово окупованої території Кримського півострова як російської означатиме грубе порушення Статуту ООН, Гельсінського Заключного акту, Декларації ООН про права корінних народів, численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, та інших основоположних норм міжнародного права.

Також це буде зневагою та ігноруванням невід’ємних прав кримськотатарського народу, зокрема, права на самовизначення та участі в усіх процесах ухвалення рішень, виправданням всіх злочинів, скоєних російською імперією, запереченням акту геноциду кримськотатарського народу, скоєного радянським режимом у 1944 році.

Крім того, такий крок заохотить політику етноциду кримськотатарського народу, що здійснюють нині окупанти, починаючи з першого дня тимчасової окупації Криму у 2014 році.

Визнання Криму російським створить також прецедент безкарності агресора.

Меджліс заявив, що єдиним легітимним шляхом до припинення російсько-української війни і встановлення гарантованого та справедливого миру є деокупація Криму та інших окупованих територій України і відновлення територіальної цілісності.

"Будь-які інші варіанти загрожують наслідками, при яких страждання людей, серед яких – корінний кримськотатарський народ, через порушення їх фундаментальних прав можуть набути катастрофічних масштабів", - йдеться у заяві.