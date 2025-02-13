Механізм "Рамштайну" критично важливий для координації допомоги Україні – Умєров
13 лютого 2025, 20:53
Wikipedia
Цей формат залишається ключовим для підтримки оборонних зусиль.
Механізм "Рамштайн" є критично важливим для координації міжнародної допомоги Україні. Цей формат залишається ключовим для підтримки оборонних зусиль.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Умєров сьогодні, 13 лютого, провів важливі переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
Під час розмови вони обговорили подальшу роботу формату "Рамштайн".
"Дійшли згоди, що цей механізм залишається критично важливим для координації міжнародної допомоги Україні", - наголосив український міністр.
Він повідомив, що вони з німецьким колегою також обговорили роль Європи у досягненні справедливого миру та зміцненні безпеки на континенті.
"Країнам Європи необхідно збільшувати оборонні бюджети та нарощувати виробництво боєприпасів, систем ППО, важкої бронетехніки та іншої критично важливої військової продукції", - пояснив він.
Умєров зауважив, що Німеччина - один із лідерів допомоги Україні та безпеки Європи в цілому. Та наголосив, що саме від її рішень залежить стабільність на континенті.
"Рішення мають бути виважені, але водночас вчасні та сміливі. Тільки спільними зусиллями ми зможемо забезпечити перемогу та мир в Європі!", - підсумував глава Міноборони.