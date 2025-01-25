Мексика не дозволила приземлитися літаку з депортованими мігрантами із США

24 січня військові літаки США виконали два рейси до Гватемали з близько 80 мігрантами на борту кожного

Мексика відмовила адміністрації президента США Дональда Трампа в проханні дозволити на своїй території посадку військового літака з депортованими мігрантами.

Про це пише Reuters з посиланням на обізнані джерела.

Як зазначає агенство, 24 січня військові літаки США виконали два рейси до Гватемали з близько 80 мігрантами на борту кожного. Однак Мексика не дозволила транспортному літаку C-17 приземлитися в країні.

Міністерство закордонних справ Мексики ввечері в п'ятницю заявило, що країна має "дуже добрі відносини" зі США та співпрацює в таких питаннях, як імміграція.