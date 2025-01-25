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Мексика не дозволила приземлитися літаку з депортованими мігрантами із США

25 січня 2025, 13:23
Мексика не дозволила приземлитися літаку з депортованими мігрантами із США
Фото: Karoline Leavitt у X
24 січня військові літаки США виконали два рейси до Гватемали з близько 80 мігрантами на борту кожного
Мексика відмовила адміністрації президента США Дональда Трампа в проханні дозволити на своїй території посадку військового літака з депортованими мігрантами. 
 
Про це пише Reuters з посиланням на обізнані джерела.
 
Як зазначає агенство, 24 січня військові літаки США виконали два рейси до Гватемали з близько 80 мігрантами на борту кожного. Однак Мексика не дозволила транспортному літаку C-17 приземлитися в країні.
 
Міністерство закордонних справ Мексики ввечері в п'ятницю заявило, що країна має "дуже добрі відносини" зі США та співпрацює в таких питаннях, як імміграція.
 
"Коли мова йде про репатріацію, ми завжди сприймемо прибуття мексиканців на нашу територію з розпростертими обіймами", – заявили в міністерстві.
 
Мексиканський чиновник не назвав причину відмови в дозволі на посадку, а МЗС не згадало про інцидент у вечірньому зверненні.
 
Видання нагадує, що мігрантів транспортують військовими літаками, що є частиною заходів Пентагону у відповідь на оголошений Трампом надзвичайний стан.
 
Тим часом адміністрація Трампа цього тижня відновила програму "Залишайтеся в Мексиці", яка зобов'язує немексиканських шукачів притулку чекати в Мексиці до завершення розгляду їхніх справ у США.
 
Однак президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила в середу, що такий крок вимагає згоди країни, яка приймає шукачів притулку, і що Мексика цього не зробила.

 

СШАМексикамігранти

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