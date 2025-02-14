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Мексика подасть до суду на Google за зміну назви затоки

14 лютого 2025, 10:05
Мексика подасть до суду на Google за зміну назви затоки
Фото: EPA/UPG
Президентка Клаудія Шейнбаум готова позиватися проти техногіганта
Влада Мексики розглядає питання подачі судового позову проти корпорації Alphabet, якій належить бренд Google, через відображення Мексиканської затоки на цифрових мапах як Американської.
 
Про це пише Associated Press.
 
Президентка Клаудія Шейнбаум під час ранкового брифінгу заявила, що техногігант не мав права змінювати назву водойми у своєму додатку, оскільки указ президента США Дональда Трампа про перейменування "не може поширюватися на континентальний шельф, який законно перебуває під контролем Мексики". 
 
Шенйбаум стверджує, що мексиканський уряд раніше надіслав листа Google з поясненнями, чому уся затока не може бути позначена на мапах як Американська. Попри це, корпорація наполягла на своєму баченні ситуації і змінила номенклатуру. 
 
Поки невідомо, який суд має юрисдикцію, щоб розглянути претензії Мексики до техногіганта. 
 
В адміністрації Дональда Трампа до перейменування затоки ставляться вкрай серйозно: журналіста Associated Press не пустили на брифінг до Білого дому, тому що видання ухвалило рішення й надалі використовувати загальноприйняту у світі назву затоки.  
GoogleМексикавійна в Україніросія окупанти

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