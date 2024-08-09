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Мексика відхилила прохання України заарештувати путіна – Reuters

09 серпня 2024, 10:03
Мексика відхилила прохання України заарештувати путіна – Reuters
Фото: з вільного доступу
путін вперше може відвідати країну-учасницю Міжнародного кримінального суду.

Президент Мексики відхилив прохання уряду України про арешт Володимира путіна, якщо російський лідер порушить міжнародний ордер на арешт і візьме участь у інавгурації наступного президента Мексики в жовтні.

Про це пише агенція Reuters

"Ми не можемо цього зробити" -, заявив журналістам президент Андрес Мануель Лопес Обрадор на черговій урядовій прес-конференції.

"Це не від нас залежить", - додав він.

Київ попросив Мексику заарештувати путіна, якщо він буде присутній на церемонії складання присяги новообраним президентом Клаудією Шейнбаум 1 жовтня. 

В запиті, у заяві посольства України в Мексикі від 7 серпня, вказувалося на ордер на арешт.

Мексика є країною-учасницею Міжнародного кримінального суду, який минулого року видав ордер на арешт путіна. 

Після видачі ордера путін виїздив лише у країни, які не ратифікували Римський статут: Білорусь, Киргизстан, Китай, КНДР і Казахстан.

 
МексикаарештМКСПутін Війна в Україні

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