Мексика відхилила прохання України заарештувати путіна – Reuters

путін вперше може відвідати країну-учасницю Міжнародного кримінального суду.

Президент Мексики відхилив прохання уряду України про арешт Володимира путіна, якщо російський лідер порушить міжнародний ордер на арешт і візьме участь у інавгурації наступного президента Мексики в жовтні.

Про це пише агенція Reuters

"Ми не можемо цього зробити" -, заявив журналістам президент Андрес Мануель Лопес Обрадор на черговій урядовій прес-конференції.

"Це не від нас залежить", - додав він.

Київ попросив Мексику заарештувати путіна, якщо він буде присутній на церемонії складання присяги новообраним президентом Клаудією Шейнбаум 1 жовтня.

В запиті, у заяві посольства України в Мексикі від 7 серпня, вказувалося на ордер на арешт.

Мексика є країною-учасницею Міжнародного кримінального суду, який минулого року видав ордер на арешт путіна.

Після видачі ордера путін виїздив лише у країни, які не ратифікували Римський статут: Білорусь, Киргизстан, Китай, КНДР і Казахстан.