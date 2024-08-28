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Мексика заморозила відносини з посольствами США та Канади

28 серпня 2024, 09:53
Мексика заморозила відносини з посольствами США та Канади
Фото: EPA/UPG
Президенту країни не сподобалися коментарі щодо реформи судової системи.
Уряд Мексики поставив на павзу ведення будь-яких справ та розмов із посольствами Сполучених Штатів та Канади.
 
Про це заявив президент країни Андрес Мануель Лопез Обрадор, пише Reuters.
 
Глава держави наголосив, що йдеться про припинення співпраці лише з дипломатичними відомствами, а не із самими країнами. 
 
Причиною для такого кроку стали коментарі послів щодо реформи судової системи, яку розглядатиме у вересні новий склад Когресу. Вона передбачає обрання суддів, включно з Верховним судом, на основі загальнонаціонального голосування.
 
У США та Канаді вважають, що така новація послабить мексиканську демократію, схилить баланс гілок влади на користь виконавчої та поставить суди у залежність від кримінальних кланів. Натомість захисники реформи, серед яких і Обрадор, підкреслюють її орієнтованість на народовладдя.
 
Президент заявив, що не буде наполягати на тому, щоб посли, які дозволили собі критичні коментарі, залишили територію країни, але "наполегливо радить їм почитати конституцію". 
СШАМексикаКанадавійна в Україніросія окупанти

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