Мексика заморозила відносини з посольствами США та Канади

Президенту країни не сподобалися коментарі щодо реформи судової системи.

Уряд Мексики поставив на павзу ведення будь-яких справ та розмов із посольствами Сполучених Штатів та Канади.

Про це заявив президент країни Андрес Мануель Лопез Обрадор, пише Reuters.

Глава держави наголосив, що йдеться про припинення співпраці лише з дипломатичними відомствами, а не із самими країнами.

Причиною для такого кроку стали коментарі послів щодо реформи судової системи, яку розглядатиме у вересні новий склад Когресу. Вона передбачає обрання суддів, включно з Верховним судом, на основі загальнонаціонального голосування.

У США та Канаді вважають, що така новація послабить мексиканську демократію, схилить баланс гілок влади на користь виконавчої та поставить суди у залежність від кримінальних кланів. Натомість захисники реформи, серед яких і Обрадор, підкреслюють її орієнтованість на народовладдя.

Президент заявив, що не буде наполягати на тому, щоб посли, які дозволили собі критичні коментарі, залишили територію країни, але "наполегливо радить їм почитати конституцію".