Мексика запросила на інавгурацію президентки путіна, якого зобов'язана заарештувати – Reuters

Країна ратифікувала Римський статус і визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Злочинець у міжнародному розшуку на інавгурації президента – така картина не бентежить мексиканську владу, яка запросила кремлівського диктатора путіна на церемонію присяги новообраної глави держави Клаудії Шейнбаум.

Мексика є підписантом Римського статуту, тож зобов'язана, відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду, негайно заарештувати путіна, щойно той потрапить на її територію.

У мексиканському посольстві в Москві, яке й передало у кремль запрошення, не коментують можливий арешт диктатора, стверджуючи, що він "сам вирішить, прибути особисто чи надіслати замість себе іншого високопоставленого представника".

Лідерка лівої партії Клаудія Шейнбаум перемогла на виборах у червні. Її інавгурація запланована на 1 жовтня.