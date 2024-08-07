Мексика запросила на інавгурацію президентки путіна, якого зобов'язана заарештувати – Reuters
07 серпня 2024, 08:55
з вільних джерел
Країна ратифікувала Римський статус і визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.
Злочинець у міжнародному розшуку на інавгурації президента – така картина не бентежить мексиканську владу, яка запросила кремлівського диктатора путіна на церемонію присяги новообраної глави держави Клаудії Шейнбаум.
Про це пише Reuters.
Мексика є підписантом Римського статуту, тож зобов'язана, відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду, негайно заарештувати путіна, щойно той потрапить на її територію.
У мексиканському посольстві в Москві, яке й передало у кремль запрошення, не коментують можливий арешт диктатора, стверджуючи, що він "сам вирішить, прибути особисто чи надіслати замість себе іншого високопоставленого представника".
Лідерка лівої партії Клаудія Шейнбаум перемогла на виборах у червні. Її інавгурація запланована на 1 жовтня.