Мексика зажадала від Іспанії вибачитися за колонізацію

Виступаючи у руїн стародавнього міста майя Комалькалько на заході, присвяченому 500-ій річниці з дня битви конкістадора Ернана Кортеса з майя-чонталь, президент Мексики сказав, що територія сучасної Мексики була завойована іспанцями хрестом і мечем.

Влада Іспанії у відповідь заявила, що розчарована рішенням мексиканської влади опублікувати лист і відкидаює всі наведені в ньому претензії. Вибачатися перед Мексикою влада Іспанії категорично відмовилася. Вони також закликали Мексику не оцінювати події 500-річної давності з точки зору сучасної моралі.

За словами Лопеса Обрадора, він сам також має намір попросити вибачення у корінного населення континенту.