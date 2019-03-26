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Мексика зажадала від Іспанії вибачитися за колонізацію

За словами мексиканського президента Лопеса Обрадора, територія сучасної Мексики була завойована за допомогою меча і хреста
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор звернувся до короля Іспанії Феліпе VI з вимогою принести корінним народам Америки вибачення за злочини і порушення їх прав, вчинені під час завоювання континенту. Однак Іспанія його вимогу відхилила.
Мексика зажадала від Іспанії вибачитися за колонізацію Фото: Reuters

У своєму листі президент Мексики заявляє, що публічні вибачення з боку Іспанії - єдиний спосіб досягти повного примирення. При цьому лист було відправлено не тільки королю Іспанії, але і Папі римському, так як Лопес Обрадор вважає, що Ватикан теж несе відповідальність за те, що трапилося, інформує BBC.

Виступаючи у руїн стародавнього міста майя Комалькалько на заході, присвяченому 500-ій річниці з дня битви конкістадора Ернана Кортеса з майя-чонталь, президент Мексики сказав, що територія сучасної Мексики була завойована іспанцями хрестом і мечем.

Влада Іспанії у відповідь заявила, що розчарована рішенням мексиканської влади опублікувати лист і відкидаює всі наведені в ньому претензії. Вибачатися перед Мексикою влада Іспанії категорично відмовилася. Вони також закликали Мексику не оцінювати події 500-річної давності з точки зору сучасної моралі.

За словами Лопеса Обрадора, він сам також має намір попросити вибачення у корінного населення континенту.

"Тому що і після закінчення колоніального періоду було скоєно багато репресій проти корінних народів яки, майя, і навіть відбулося винищування китайців в Мексиці під час мексиканської революції. Ми повинні попросити вибачення", - сказав президент Мексики.


Прем'єр Іспанії Педро Санчес і президент Мексики Лопес ОбрадорФото: AFP

За його словами, 2021 рік має стати роком примирення, так як в цей час відзначатиметься відразу кілька важливих історичних дат: 200-річчя здобуття незалежності Мексики, 500 років з моменту падіння столиці ацтеків Теночтітлана і 700 років з моменту заснування міста.

"Прийшов час примиритися. Але для початку треба попросити вибачення", - сказав президент Мексики.

Іспанська колонізація почалася незабаром після відкриття Америки Христофором Колумбом в 1492 році.

Конкістадор Ернан Кортес в 1519 році прибув в район сучасного Веракрусу. Під його керівництвом була завойована імперія ацтеків, що поклало початок 300-річному правлінню іспанців.

Незалежність Мексика отримала в 1824 році - після війни за незалежність, яка тривала з 1810 по 1821 роки.

 

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26 03 2019 15:54
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