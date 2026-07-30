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Меланія Трамп допомогла повернути ще сімох українських дітей з росії

30 липня 2026, 22:02
Меланія Трамп допомогла повернути ще сімох українських дітей з росії
Wikipedia
Цього разу до України повернулися шестеро хлопців і одна дівчина.

Перша леді США Меланія Трамп допомогла повернути додому ще сімох українських дітей, яких росія розлучила з родинами. Це вже п'ята гуманітарна операція за її участю.

Про це повідомляє Білий дім.

Цього разу до України повернулися шестеро хлопців і одна дівчина. Загалом за п'ять місій додому повернули 30 українських дітей. "Кожна дитина заслуговує на безпечний дім, і я пишаюся тим, що змогла допомогти ще сімом українським дітям повернутися до своїх родин", – заявила Меланія Трамп.

Нагадаємо, Україна оцінює кількість незаконно вивезених до росії дітей більш ніж у 20 тисяч. МКС у 2023 році видав ордер на арешт путіна саме через підозру в незаконній депортації українських дітей
дітиокупаціяМеланія Трамп

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