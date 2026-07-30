Меланія Трамп допомогла повернути ще сімох українських дітей з росії
Перша леді США Меланія Трамп допомогла повернути додому ще сімох українських дітей, яких росія розлучила з родинами. Це вже п'ята гуманітарна операція за її участю.
Про це повідомляє Білий дім.
Цього разу до України повернулися шестеро хлопців і одна дівчина. Загалом за п'ять місій додому повернули 30 українських дітей. "Кожна дитина заслуговує на безпечний дім, і я пишаюся тим, що змогла допомогти ще сімом українським дітям повернутися до своїх родин", – заявила Меланія Трамп.Нагадаємо, Україна оцінює кількість незаконно вивезених до росії дітей більш ніж у 20 тисяч. МКС у 2023 році видав ордер на арешт путіна саме через підозру в незаконній депортації українських дітей