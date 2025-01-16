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ПОЛІТИКА

Меланія Трамп відмовилась від чаювання з Джилл Байден під час передачі влади

16 січня 2025, 14:10
Меланія Трамп відмовилась від чаювання з Джилл Байден під час передачі влади
Фото: DW
Це не єдина традиція, яку порушують перші леді.

Перша леді США Джилл Байден розповіла, що майбутня перша леді Меланія Трамп відхилила її запрошення на чай.

Про це пише The Washington Post.

Джилл Байден запросила Меланію Трамп на чаювання у Білий дім, як це прийнято у перших леді, які приходять і йдуть з посади, під час передачі влади в країні.

Однак, пише видання, Меланія Трамп відмовилася. В інтерв'ю, яке Джилл Байден дала виданню 5 січня, вона зазначила, що написала Меланії Трамп записку, яку передала новообраному президенту Трампу, коли вони побачилися на відкритті Нотр-Даму в грудні.

"Я привітала її і запропонувала допомогу", – розповіла Джилл Байден про записку.

Однак відповіді від майбутньої першої леді вона не отримала. Лише  на державному похороні президента Картера минулого тижня, жінки коротко поспілкувалися і Меланія Трамп подякувала першій леді.

Чаювання в Білому домі – не єдина традиція, яку пропускають перші леді під час цього переходу.

Згідно з традицією, перша леді проводить символічну передачу житлових приміщень Білого дому і влаштовує чаювання. Ця традиція бере початок в 1953 році, коли Бесс Трумен вперше провела екскурсію для Меймі Ейзенхауер.

Меланія ТрампДжилл Байден

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