Мелоні і Макрон посварилися через Україну – FT

Мерц намагається їх помирити

В західноєвропейському таборі спалахнув новий міжнародний скандал через неучасть Італії в останніх дипломатичних зусиллях щодо наближення миру в Україні. Першопричиною цього, ймовірно, є особиста антипатія між прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні та президентом Франції Еммануелем Макроном/

Про це пише Financial Times.

Як зазначає видання, Мелоні, як і більшість європейських лідерів, цього тижня прибула на саміт Європейського політичного співтовариства в Албанії. Однак вона не взяла участь у секційній зустрічі, на якій лідери Франції, Німеччини, Британії та Польщі обговорили результати провальних переговорів між росією та Україною в Стамбулі. Саме на тій зустрічі і виникла ідея спільно із Зеленським зателефонувати Дональду Трампу і пояснити йому, що ж насправді відбулося в Туреччині.

Прем'єр-міністерка Італії, яка є переконаною прихильницею Києва та має міцні особисті стосунки з Трампом, після цього публічно висловила невдоволення тим, що їй не запропонували долучитися до тієї телефонної розмови з Трампом. Мелоні сказала журналістам, що решта європейських лідерів проігнорували її буцімто через небажання направляти війська до України в рамках запропонованої "коаліції бажаючих".