Мелоні і Макрон посварилися через Україну – FT
18 травня 2025, 20:55
Мерц намагається їх помирити
В західноєвропейському таборі спалахнув новий міжнародний скандал через неучасть Італії в останніх дипломатичних зусиллях щодо наближення миру в Україні. Першопричиною цього, ймовірно, є особиста антипатія між прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні та президентом Франції Еммануелем Макроном/
Про це пише Financial Times.
Як зазначає видання, Мелоні, як і більшість європейських лідерів, цього тижня прибула на саміт Європейського політичного співтовариства в Албанії. Однак вона не взяла участь у секційній зустрічі, на якій лідери Франції, Німеччини, Британії та Польщі обговорили результати провальних переговорів між росією та Україною в Стамбулі. Саме на тій зустрічі і виникла ідея спільно із Зеленським зателефонувати Дональду Трампу і пояснити йому, що ж насправді відбулося в Туреччині.
Прем'єр-міністерка Італії, яка є переконаною прихильницею Києва та має міцні особисті стосунки з Трампом, після цього публічно висловила невдоволення тим, що їй не запропонували долучитися до тієї телефонної розмови з Трампом. Мелоні сказала журналістам, що решта європейських лідерів проігнорували її буцімто через небажання направляти війська до України в рамках запропонованої "коаліції бажаючих".
Ця заява керівниці Італії обурила французького президента. В коментарі журналістам він зауважив, що питання розміщення військ взагалі не обговорювалося ані на тій зустрічі в Албанії, куди Мелоні не пішла, ані під час нещодавньої спільної поїздки Мерца, Макрона, Туска і Стармера до Києва.
"Обговорення стосувалися припинення вогню – давайте уникати поширення неправдивої інформації. Цього вже достатньо надходить з росії", – сказав президент Франції.
Після цих заочних нападок італійського та французького лідерів одне на одного у справу втрутився німецький канцлер Фрідріх Мерц. Він зустрівся з Мелоні перед інавгураційною месою Папи Римського і спробував заспокоїти напруженість. Він зокрема підтвердив, що Італія "повинна відігравати певну роль" у всіх європейських мирних ініціативах в Україні.
Однак, як зазначає Financial Times, в самій Італії Джорджію Мелоні критикують за те, що вона усунулася від активної участі у миротворчих зусиллях "європейського квартету" (Франція, Британія, Німеччина, Польща) і тим самим зменшила вплив своєї країни. Зокрема її звинувачують у брехні про справжні причин її відсутності у квартеті – особисту антипатію до Макрона.