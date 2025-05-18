Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мелоні і Макрон посварилися через Україну – FT

18 травня 2025, 20:55
Мелоні і Макрон посварилися через Україну – FT
Мерц намагається їх помирити
В західноєвропейському таборі спалахнув новий міжнародний скандал через неучасть Італії в останніх дипломатичних зусиллях щодо наближення миру в Україні. Першопричиною цього, ймовірно, є особиста антипатія між прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні та президентом Франції Еммануелем Макроном/
 
Про це пише Financial Times.
 
Як зазначає видання, Мелоні, як і більшість європейських лідерів, цього тижня прибула на саміт Європейського політичного співтовариства в Албанії. Однак вона не взяла участь у секційній зустрічі, на якій лідери Франції, Німеччини, Британії та Польщі обговорили результати провальних переговорів між росією та Україною в Стамбулі. Саме на тій зустрічі і виникла ідея спільно із Зеленським зателефонувати Дональду Трампу і пояснити йому, що ж насправді відбулося в Туреччині.
 
Прем'єр-міністерка Італії, яка є переконаною прихильницею Києва та має міцні особисті стосунки з Трампом, після цього публічно висловила невдоволення тим, що їй не запропонували долучитися до тієї телефонної розмови з Трампом. Мелоні сказала журналістам, що решта європейських лідерів проігнорували її буцімто через небажання направляти війська до України в рамках запропонованої "коаліції бажаючих".
 
Ця заява керівниці Італії обурила французького президента. В коментарі журналістам він зауважив, що питання розміщення військ взагалі не обговорювалося ані на тій зустрічі в Албанії, куди Мелоні не пішла, ані під час нещодавньої спільної поїздки Мерца, Макрона, Туска і Стармера до Києва. 
 
"Обговорення стосувалися припинення вогню – давайте уникати поширення неправдивої інформації. Цього вже достатньо надходить з росії", – сказав президент Франції.
 
Після цих заочних нападок італійського та французького лідерів одне на одного у справу втрутився німецький канцлер Фрідріх Мерц. Він зустрівся з Мелоні перед інавгураційною месою Папи Римського і спробував заспокоїти напруженість. Він зокрема підтвердив, що Італія "повинна відігравати певну роль" у всіх європейських мирних ініціативах в Україні.
 
Однак, як зазначає Financial Times, в самій Італії Джорджію Мелоні критикують за те, що вона усунулася від активної участі у миротворчих зусиллях "європейського квартету" (Франція, Британія, Німеччина, Польща) і тим самим зменшила вплив своєї країни. Зокрема її звинувачують у брехні про справжні причин її відсутності у квартеті – особисту антипатію до Макрона.

 

Емануель Макронвійна в УкраїніДжорджія Мелоні

Останні матеріали

Стамбульські переговори. путін впевнений у підтримці Трампа та слабкості Європи – Філліпс О’Брайен
Політика
Стамбульські переговори. путін впевнений у підтримці Трампа та слабкості Європи – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2025, 21:54
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 травня 2025, 12:22
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Політика
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 травня 2025, 11:21
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Політика
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Переклад iPress – 16 травня 2025, 07:39
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 травня 2025, 13:28
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Політика
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Переклад iPress – 15 травня 2025, 10:04
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Політика
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2025, 08:33
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Технології
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 14 травня 2025, 16:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється