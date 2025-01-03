Мелоні назвала Маска "геніальною людиною"
03 січня 2025, 17:57
Як зазначила Мелоні, Ілон Маск є "великою особистістю нашого часу"
Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розповіла про стосунки з мільярдером Ілоном Маском. Вона назвала американського бізнесмена "геніальною людиною".
Про це вона сказала в інтервʼю Corriere della Sera.
"Ми, безумовно, двоє людей, у яких чудові стосунки. Ілон Маск – геніальна людина, і з ним завжди дуже цікаво мати справу", – каже вона.
Як зазначила Мелоні, Ілон Маск є "великою особистістю нашого часу", а також "надзвичайним новатором, який завжди дивиться в майбутнє".
Водночас прем'єрка Італії визнала, що є речі, у яких їхні з Маском погляди розходяться.
"Я вважаю природним вести з ним діалог. Звичайно, є речі, в яких наші погляди більш схожі, є речі, в яких ми більш далекі, але це не заважає спілкуванню. І мене досить сильно смішать ті, хто ще вчора звеличував Маска як генія, а сьогодні малює його монстром, тільки тому, що він обрав "неправильну" сторону барикад", – додала очільниця італійського уряду.