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Мелоні назвала Маска "геніальною людиною"

03 січня 2025, 17:57
Мелоні назвала Маска
Як зазначила Мелоні, Ілон Маск є "великою особистістю нашого часу"

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розповіла про стосунки з мільярдером Ілоном Маском. Вона назвала американського бізнесмена "геніальною людиною".

Про це вона сказала в інтервʼю Corriere della Sera.

"Ми, безумовно, двоє людей, у яких чудові стосунки. Ілон Маск – геніальна людина, і з ним завжди дуже цікаво мати справу", – каже вона.
 
Як зазначила Мелоні, Ілон Маск є "великою особистістю нашого часу", а також "надзвичайним новатором, який завжди дивиться в майбутнє".
 
Водночас прем'єрка Італії визнала, що є речі, у яких їхні з Маском погляди розходяться.
 
"Я вважаю природним вести з ним діалог. Звичайно, є речі, в яких наші погляди більш схожі, є речі, в яких ми більш далекі, але це не заважає спілкуванню. І мене досить сильно смішать ті, хто ще вчора звеличував Маска як генія, а сьогодні малює його монстром, тільки тому, що він обрав "неправильну" сторону барикад", – додала очільниця італійського уряду.

 

Ілон Масквійна в УкраїніМелоні

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