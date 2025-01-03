Мелоні назвала Маска "геніальною людиною"

Як зазначила Мелоні, Ілон Маск є "великою особистістю нашого часу"

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розповіла про стосунки з мільярдером Ілоном Маском. Вона назвала американського бізнесмена "геніальною людиною".

Про це вона сказала в інтервʼю Corriere della Sera.

"Ми, безумовно, двоє людей, у яких чудові стосунки. Ілон Маск – геніальна людина, і з ним завжди дуже цікаво мати справу", – каже вона.

Як зазначила Мелоні, Ілон Маск є "великою особистістю нашого часу", а також "надзвичайним новатором, який завжди дивиться в майбутнє".