Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Мелоні повідомила Байдену про свій план зменшити залежність Італії від Китаю – Bloomberg

28 липня 2023, 16:24
Мелоні повідомила Байдену про свій план зменшити залежність Італії від Китаю – Bloomberg
Прем'єр-міністр Італії обмірковує стратегію виходу із спірного інвестиційного пакту.

Джорджа Мелоні проінформувала президента США Джо Байдена про свій план зменшити залежність Італії від Китаю та встановити збалансовані відносини з азіатською країною.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Якщо ви думаєте, що США вимагають або нав'язують свою політику в цьому відношенні, ви помиляєтеся. Розмова широка і включає всі країни G-7, і йдеться про зниження ризику залежності ланцюжка поставок від Китаю, що є пріоритетом", - заявила прем'єр-міністр журналістам після зустрічі в Овальному кабінеті із Байденом у четвер.

Мелоні додала, що рішення щодо пакту "Один пояс, один шлях" буде ухвалено до кінця року. "Дуже важливо підтримувати конструктивний діалог із Пекіном", - сказала вона.

Мелоні працює над тим, щоб змінити відносини з Китаєм. Офіційні особи в Римі приватно запевняють США, що Італія вийде з інвестиційного пакту з Китаєм, який зробив країну винятком з "Великої сімки", де Італія головуватиме наступного року.

Раніше на цьому тижні агентство Bloomberg повідомило плани Мелоні не розголошувати інформацію про своє рішення відмовитися від участі під час короткої поїздки до Вашингтона. Мелоні заявила у четвер, що планує відвідати Китай.

Італія приєдналася до проекту Китаю у 2019 році під керівництвом дружнього Китаю прем'єра Джузеппе Конте. Пакт, який має бути автоматично продовжено наприкінці року, якщо не буде вжито жодних дій, поставив питання про те, в чому полягає лояльність Риму.

Протягом кількох місяців Мелоні намагався вигадати, як ухилитися від зобов'язання, не спровокувавши відплати з боку Пекіна.

Запрошення до Білого дому - звичайна люб'язність для італійських прем'єр-міністрів, а Байден уже приймав у себе попередника Мелоні Маріо Драгі. Але для Мелоні цей візит став можливістю виявити наполегливість, особливо щодо Китаю та вторгнення Росії в Україну, двох областей, у яких Італія іноді вважалася недостатньо жорсткою.

Китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" профінансувала інфраструктурні проекти по всьому світу 900 млрд доларів.

ІталіяСШАКитайспівпраця

Останні матеріали

Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2023, 16:46
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Політика
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Переклад iPress – 28 липня 2023, 13:26
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Cуспільство
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Переклад iPress – 28 липня 2023, 00:03
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Політика
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Переклад iPress – 27 липня 2023, 15:12
Світ повинен примусити путіна знову підписати
Політика
Світ повинен примусити путіна знову підписати "зернову угоду". Якщо ні – надати Україні зброю та конвої – The Economist
Переклад iPress – 27 липня 2023, 12:48
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Cуспільство
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Переклад iPress – 26 липня 2023, 23:16
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Технології
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Переклад iPress – 26 липня 2023, 16:09
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Технології
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Переклад iPress – 26 липня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється