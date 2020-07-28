Менше судів, більше онлайну: Саакашвілі запропонував "фундаментальну судову реформу"

Вона, за його словами, представляється на громадське обговорення

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі оприлюднив відео, в якому виклав напрацьовану концепцію реформи судової системи України.

"За останніми соціологічними дослідженнями недовіра до судової системи становить близько 70%. Ці цифри доводять: судова реформа вкрай необхідна. І вона має буде фундаментальною, рішучою і швидкою", - написав Саакашвілі.

hromadske зібрало ключові ідеї пропонованої судової реформи.

Прибрати "множинність" системи контролю судів: ліквідувати Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Державну судову адміністрацію, натомість - створити єдиний орган судового контролю.

Цей орган матиме такі функції: 1) добір та переатестація судів, 2) розгляд дисциплінарних справ за скаргами на суддів, 3) моніторинг суддівської доброчесності, 4) забезпечення фінансової незалежності судів.

Спростити судому систему: ліквідувати адміністративні, господарські й загальні суди, натомість - створити окружний центр правосуддя. Загалом із 764 судів має залишитися 200, "куди доступ буде полегшено і процедура буде набагато швидшою й прозорішою".

"Крім того - мати Вищий адміністративний суд, куди громадяни будуть звертатися щодо рішень державних органів; Вищий антикорупційний суд, Вищий Суд із питань інтелектуальної власності", - заявив Саакашвілі.

"Суд у смартфоні": як пояснює Саакашвілі, це продовження ініціативи Зеленського "Держава у смартфоні", коли "все буде автоматизовано, через онлайн, прозоро - і це не фантастика".

Передбачається, що нова система займатиметься автоматичним розподілом справ, дозволить подавати позов онлайн, так само онлайн оплатити судовий збір чи передати докази, а також отримувати копії судових рішень. Як саме це має працювати на практиці - Саакашвілі не пояснив.

Запровадити "альтернативну систему правосуддя" для вирішення спорів: ідеться про створення інститутів третейського суду, застосування медіації, а також застосування іноземного права при вирішенні інвестиційних спорів.

"KyivCity - пілотна ініціатива президента Зеленського, яка дозволить використовувати англійське право як пілотний проєкт для того, щоб подивитися, як він працює тут, і далі поширювати його на всю країну", - сказав Саакашвілі, не уточнивши, що мається на увазі.

Інше:

Верховний суд має стати «маленьким суперсудом», а імена його суддів «буде знати вся країна й буде ретельно відбирати», бо вони "будуть формувати судову практику".

Конституційний суд у його нинішній формі, на думку Саакашвілі, "взагалі не потрібен", а його долю мають вирішити на референдумі. Його пропонують перетворити на Конституційну палату Верховного суду.

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