Мер Києва приїхав голосувати на велосипеді

Кличко голосував на дільниці у Печерському районі столиці

Мер Києва Віталій Кличко проголосував на виборах президента України. На виборчу дільницю приїхав на велосипеді.

Київський мер Віталій Кличко голосував на дільниці в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

За кого віддав свій голос Кличко не розповів. Сказав, що головне - не ім'я президента, а рух України в Європу і справедливий вибір українців, повідомляє "Інформатор".

31 березня відбуваються вибори президента України. Виборчі дільниці працюють від 8:00 до 20:00. Місця будуть під посиленою охороною поліції, рятувальників.