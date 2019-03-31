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Мер Києва приїхав голосувати на велосипеді

Кличко голосував на дільниці у Печерському районі столиці
Мер Києва Віталій Кличко проголосував на виборах президента України. На виборчу дільницю приїхав на велосипеді.
Мер Києва приїхав голосувати на велосипеді Фото: facebook.com/merkieva

Київський мер Віталій Кличко голосував на дільниці в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

За кого віддав свій голос Кличко не розповів. Сказав, що головне - не ім'я президента, а рух України в Європу і справедливий вибір українців, повідомляє "Інформатор".

31 березня відбуваються вибори президента України. Виборчі дільниці працюють від 8:00 до 20:00. Місця будуть під посиленою охороною поліції, рятувальників. 

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31 03 2019 10:05
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