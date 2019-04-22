Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Мер Львова Садовий пояснив, чому Львівщина підтримала Порошенка

Львів'яни віддали перевагу Петру Порошенку на виборах президента України, бо хочуть чіткого курсу на Європейський Союз та НАТО
Так міський голова Львова й лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий пояснив результат другого туру у Львівській області. Львівщина – єдиний регіон України, де більшість підтримала Порошенка на виборах. Садовий знявся з виборів президента ще до першого туру виборів.
Мер Львова Садовий пояснив, чому Львівщина підтримала Порошенка Фото: Соня Кошкина / Facebook

"Львів – найбільше українськомовне місто світу, і Львів дуже переживає", – зазначив Садовий в ефірі марафону на "Громадському".

"Ми хочемо, щоб Україна рухалася чітко курсом Європа - ЄС - НАТО, і напевно від Зеленського люди не отримували чітких меседжів. А Порошенко це говорив твердо. кожного дня, системно", – пояснив він результат голосування 21 квітня.

При цьому мер Львова припустив, що якщо Зеленський один із перших візитів зробить до Львова і поговорить відкрито зі львівським істеблішментом, то він "буде мати підтримку і розуміння".

Садовий також запевнив, що його політична сила в парламенті готова підтримувати ініціативи Зеленського-президента.

"Позиція "Самопомочі" в парламенті є твердою. Ми будемо підтримувати всі закони, які будуть корисні для держави. Ми це робили впродовж всієї каденції, будемо робити до кінця цієї каденції", – сказав він.

"Треба служити людям, які тебе обирають. Якщо він хоча б на міліметр зійде з проукраїнського курсу, його чекає біда", – додав Садовий.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 04 2019 17:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні

Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.