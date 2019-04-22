Мер Львова Садовий пояснив, чому Львівщина підтримала Порошенка
"Львів – найбільше українськомовне місто світу, і Львів дуже переживає", – зазначив Садовий в ефірі марафону на "Громадському".
"Ми хочемо, щоб Україна рухалася чітко курсом Європа - ЄС - НАТО, і напевно від Зеленського люди не отримували чітких меседжів. А Порошенко це говорив твердо. кожного дня, системно", – пояснив він результат голосування 21 квітня.
При цьому мер Львова припустив, що якщо Зеленський один із перших візитів зробить до Львова і поговорить відкрито зі львівським істеблішментом, то він "буде мати підтримку і розуміння".
Садовий також запевнив, що його політична сила в парламенті готова підтримувати ініціативи Зеленського-президента.
"Позиція "Самопомочі" в парламенті є твердою. Ми будемо підтримувати всі закони, які будуть корисні для держави. Ми це робили впродовж всієї каденції, будемо робити до кінця цієї каденції", – сказав він.
"Треба служити людям, які тебе обирають. Якщо він хоча б на міліметр зійде з проукраїнського курсу, його чекає біда", – додав Садовий.
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