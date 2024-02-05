Мер лижної мекки Норвегії не хоче бачити рф на чемпіонаті світу

Очільник третього за чисельністю населення міста Норвегії не вітатиме приїзд лижників рф.

Мер норвезького Тронхейма Кент Ранум висловився проти участі російських спортсменів у чемпіонаті світу з лижних видів спорту в 2025 році.

Про це повідомляє VG.

Очільник третього за чисельністю населення міста Норвегії не вітатиме приїзд лижників рф. Він переконаний, що в час агресивної війни проти України вони повинні залишатися вдома.

"Ми не вітаємо участь росії в чемпіонаті світу. Неправильно, коли спортсмени однієї країни перебувають у зоні бойових дій, а інші – в "Граносені". Тому моє послання російським спортсмена таке: вам не раді в Тронхеймі на чемпіонаті світу", – заявив Ранум.

російські лижники впродовж двох сезонів перебувають в міжнародній ізоляції через війну РФ проти України. Оскільки Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам участь у літній Олімпіаді-2024 в нейтральному статусі, то згодом таке ж рішення може ухвалити й щодо зимових Ігор-2026.

Центр зимових видів спорту в Тронхеймі, був збудований ще в 1938-1940 рр. Пережив кілька реконструкцій (1952, 1960, 1990, 2008).

Комплекс регулярно приймає змагання під егідою Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду. Найпопулярніші турніри – чемпіонат світу в стрибках на лижах із трампліну, етапи Кубка світу з лижних перегонів і біатлону, інші змагання. У 1997 році "Граносен" приймав чемпіонат світу з лижних видів спорту.

Влітку на бігових і біатлонних аренах проводять концерти просто неба. Найвідоміші артисти, які давали концерти там – Брюс Спрінгстін, Роббі Вільямс і Metallica.