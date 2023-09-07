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ПОЛІТИКА

Мер москви заявив про атаку безпілотника

07 вересня 2023, 08:23
Мер москви заявив про атаку безпілотника
Фото: Укрінформ
російські телеграм канали повідомляють, що безпілотник нібито було збито неподалік міжнародного аеропорту Жуковський.

Голова російської столиці заявив про збиття безпілотника, який нібито летів на москву сьогодні вночі 7 вересня.

Про це повідомляє мер москви Сергій Собянін в Telegram.

"Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на москву", - йдеться у повідомленні Собяніна.

Раменський район знаходиться в 50-ти кілометрах від центру москви.

"Спочатку був сильний вибух, посипалося скло. У сусідів вище вікна разом із рамами почали вилітати, посипалася штукатурка", - росіяни діляться враженнями в соцмережах.

російські телеграм канали повідомляють, що безпілотник нібито було збито неподалік міжнародного аеропорту Жуковський.

У той самий час в МНС росії повідомили, що гасять потужну пожежу на складі в Підмосков'ї. Площа займання складає понад 1 тис кв м. На місці працюють 78 осіб та 26 одиниць техніки.

Місцеві жителі поділились ранковими кадрами з місця падіння дрона:

В останні місяці в різних областях росії майже щодня лунають вибухи. Сьогодні вночі 7 вересня вибух пролунав в Ростові-на-Дону, а саме в районі штабу Південного військового округу.

Очевидці повідомляють, що подія сталася на Пушкінській вулиці за два квартали від штабу ПВО. За даними ряду Telegram-каналів, у місті було чути три вибухи, після якого почалася пожежа.

Губернатор Ростовської області рф Василь Голубєв заявив, що близько 3.00 у Ростові-на-Дону спрацювала система ППО, в результаті було збито безпілотний летальний апарат, наслідки на землі уточнюються.

Згодом він додав, що за уточненою інформацією засобами ППО було збито 2 БПЛА, один упав за містом у західній частині Ростова, другий - у центрі, в районі вул.Пушкінська, 42.

Внаслідок цього пошкоджено кілька легкових автомобілів. Постраждала одна людина, від госпіталізації він відмовився.

Москваатака дронів

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