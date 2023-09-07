Мер москви заявив про атаку безпілотника

російські телеграм канали повідомляють, що безпілотник нібито було збито неподалік міжнародного аеропорту Жуковський.

Голова російської столиці заявив про збиття безпілотника, який нібито летів на москву сьогодні вночі 7 вересня.

Про це повідомляє мер москви Сергій Собянін в Telegram.

"Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на москву", - йдеться у повідомленні Собяніна.

Раменський район знаходиться в 50-ти кілометрах від центру москви.

"Спочатку був сильний вибух, посипалося скло. У сусідів вище вікна разом із рамами почали вилітати, посипалася штукатурка", - росіяни діляться враженнями в соцмережах.

російські телеграм канали повідомляють, що безпілотник нібито було збито неподалік міжнародного аеропорту Жуковський.

У той самий час в МНС росії повідомили, що гасять потужну пожежу на складі в Підмосков'ї. Площа займання складає понад 1 тис кв м. На місці працюють 78 осіб та 26 одиниць техніки.

Місцеві жителі поділились ранковими кадрами з місця падіння дрона:

В останні місяці в різних областях росії майже щодня лунають вибухи. Сьогодні вночі 7 вересня вибух пролунав в Ростові-на-Дону, а саме в районі штабу Південного військового округу.

Очевидці повідомляють, що подія сталася на Пушкінській вулиці за два квартали від штабу ПВО. За даними ряду Telegram-каналів, у місті було чути три вибухи, після якого почалася пожежа.

Губернатор Ростовської області рф Василь Голубєв заявив, що близько 3.00 у Ростові-на-Дону спрацювала система ППО, в результаті було збито безпілотний летальний апарат, наслідки на землі уточнюються.

Згодом він додав, що за уточненою інформацією засобами ППО було збито 2 БПЛА, один упав за містом у західній частині Ростова, другий - у центрі, в районі вул.Пушкінська, 42.

Внаслідок цього пошкоджено кілька легкових автомобілів. Постраждала одна людина, від госпіталізації він відмовився.